Elämä

Alkaako aamusi aina samalla tavalla? Neljä syytä rakastaa rutiineja

Paljonko elämässä pitäisi olla pysyvyyttä ja paljonko vaihtelua? Se on hyvin yksilöllistä. Tietty säännöllisyys kuitenkin lisää merkityksen tunnetta, yhdysvaltalaiset onnellisuustutkijat ovat havainneet.Samanlaisina toistuvat pienet rutiinit, kuten aamukahvi tai tuttu iltakävelyreitti, tuovat elämään eheyttä ja mieltä. Järjestyksen tunne antaa energiaa tavoitella myös suurempia päämääriä ja uusia asioita.Jos koko ajan pitäisi keskittyä tarkasti jokaiseen tehtävään, elämä olisi hankalaa. Duken yliopiston tutkijoiden mukaan jopa 45 prosenttia tekemisistämme on rutiininomaista toistoa. Se on helpotus: kun autolla ajo fyysisenä suorituksena käy automaattisesti, huomiokykyä riittää myös reitin suunnitteluun ja vierustoverin kanssa jutteluun.Kun tekee jotain rutiinilla, mieli vaeltaa vapaasti. Aivoissa aktivoituvat alueet, joita kutsutaan lepotilan aikaiseksi hermoverkoksi. Se liittyy mielen sisäisiin toimintoihin, jotka eivät ole tavoitteellisia tai suoraan ulkoisten ärsykkeiden laukaisemia. Jopa puolet päivästä kuluu tässä tietoisuuden tilassa. Se on yhdistetty luovuuteen, sisäiseen pohdintaan, muisteluun, haaveiluun ja jopa minäkokemuksen ytimeen.Lepovaihde saattaa uusimman tiedon perusteella olla kuitenkin kaikkea muuta kuin passiivista aivotoimintaa. Yorkin yliopiston lokakuussa julkaistun tutkimuksen mukaan sillä voi olla tärkeä rooli siinä, että ylipäätään kykenemme siirtymään automaattiohjaukseen ja reagoimaan nopeasti ilman tietoista ajattelua.Cornellin yliopiston tutkijoiden mukaan moni ongelmanratkaisutilanne vaatii sekä tietoista tehtävämoodia että vapaampaa ajatuksenjuoksua.