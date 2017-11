Elämä

”Taidat elää puutteessa” on kommentti, joka pilkkaa miestä enemmän kuin naista

Julkisuu­dessa

”Taidat elää aika puutteessa”, on sanottu ivallisesti monelle sinkkumiehelle, minullekin.

Jos

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Naisten

muis­tu­tetaan sään­nölli­sesti, ettei naisten seksuaalista aktiivisuutta saa leimata eikä paheksua. Jos nainen on harrastanut seksiä usean kumppanin kanssa tai menee mielellään nopeasti sänkyyn, ei ole hyväksyttävää esittää hänestä halventavia huomautuksia.Asiattomalle puheelle on nimikin, slut shaming, ja se osataan nykyään tunnistaa ja tuomita. Usein samassa yhteydessä todetaan, että miehiä on perinteisesti kohdeltu eri tavoin. Miestä, jolla on ollut seksisuhteita monien naisten kanssa, ei ole halvennettu vaan jopa arvostettu.Tällä kaksoisstandardilla on toinen, vähemmän tunnettu kääntöpuolensa. Miesten kokemattomuuteen on suhtauduttu kielteisemmin kuin naisten – ja suhtaudutaan yhä.naisella uskotaan olleen vähäinen määrä seksikumppaneita, sen usein ajatellaan osoittavan esimerkiksi itsekontrollia tai hienostuneisuutta. Viattomuus pukee naista, varsinkin nuorta naista – mutta ei miestä.Sinkkumies, jolla arvellaan olleen vain vähän kumppaneita tai jonka arvellaan harrastavan vain harvoin seksiä, joutuu paljon helpommin pilkan kohteeksi.Ja aivan kuten naisten seksuaalista aktiivisuutta pilkatessa, pilkkaajien ei todellakaan tarvitse tietää, millaista pilkan kohteen seksielämä oikeasti on.”Taidat elää aika puutteessa”, on sanottu ivallisesti monelle sinkkumiehelle, minullekin. Se haastaa miehekkyyden, sillä säännöllinen seksi on yksi miehekkyyden merkki. Veikkaisin, että kommentin kuulemista edistävät feminiiniys, neuroottisuus, ylipaino ja huono ryhti.seksikäyttäytymistä koskevia konservatiivisia käsityksiä arvostellaan kovaäänisesti. Ne heikkenevät nopeasti. Miehiä koskevia asenteita arvioidaan hitaammin ja hiljaisemmin.Hyvä askel olisi, jos arvioisimme miehiä vähemmän sen kautta, kuinka paljon heillä on seksikumppaneita tai kuinka hyvännäköisen naisen kanssa he ovat parisuhteessa.