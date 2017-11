Voiko lapsen opettaa fiksuksi rahankäyttäjäksi? Voi, ja näin sen tekee varallisuusvalmentaja ja kolmen lapsen äiti Nina Nordlund

Elämä

Voiko lapsen opettaa fiksuksi rahankäyttäjäksi? Voi, ja näin sen tekee varallisuusvalmentaja ja kolmen lapsen

Toivon niitä LOL Suprise juttuja ja jos ette ymmärrä, ne on niitä vauvoja jotka on niissä palloissa, lukee haparoivin tikkukirjaimin Nordlundin perheen jääkaappiin kiinnitetyssä joululahjalistassa. Väärinkäsitysten välttämiseksi paperiin on liimattu vaaleanpunainen tarrakuva toiveiden lelusta.