Ronja Oja oli viisivuotias, kun hän kuuli sokeutuvansa – nyt hän on parikymppinen digiaktivisti, joka haluaa mullistaa näkövammaisten elämän Ronja Oja on teknologianörtti, lahjakas urheilija ja näkövammainen. ”Ei ole montaa nettipalvelua, joita sokean on aidosti helppo käyttää. Ongelma ei vain tule näkeville mieleen”, Kehitysvammaliitossa sovelluskehittäjänä työskentelevä Oja sanoo. Oja testaa muun muassa HS:n sovellusta juttuun liittyvällä videolla.