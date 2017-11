Elämä

kritiikkiä parisuhteita käsittelevästä kirjastani. Sen yläotsikossa on sana opas, ja kirjan lukenut ihminen reklamoi, ettei ollut saanut kunnon neuvoja. Ne olisivat kuulemma tarpeen.Ymmärrän häntä hyvin. Turvallisuushakuinen puoleni on aina rakastanut marttamaisia niksejä ja vinkkejä, joiden löytäminen ja hyödyntäminen antaa rauhoittavan kokemuksen siitä, että edes jokin elämäni osa-alue on hallinnassani. Tuon inhimillisen tarpeen tyydyttämiseenhän perustuu koko self help -bisneskin.Ei sillä, ettenkö olisi aikanani ollut todella innokas neuvomaan. Vuosia sitten jakelin muun muassa kiusaannuttavia flirttivinkkejä, jotka saavat minut tänä päivänä häpeämään tuon ajan yksioikoista ihmiskuvaani.ei valitettavasti ole kuin sienimetsä, kuntosali tai Pariisi, jossa hukassa olevan ihmisen voi asiantuntevasti johdattaa kädestä pitäen tekemään oikeaoppisesti oikeita asioita. Niin paljon kuin marttailusta tykkäänkin, ryppyjä rakkaudessa ei saa silotettua tuosta vain höyryttämällä, eikä tahraantunutta luottamusta käsitellä kätevästi puhtaaksi kuumalla vedellä ja käsiastianpesuaineella.Erään viisaan kouluttajani siteeraama mietelmä kuvastaa hyvin auttamistyöksi kutsutun rinnalla kulkemisen monisyisyyttä, oli jaossa neuvoja tai ei: ”Tiedän, mitä olen sinulle antanut, mutta en tiedä, mitä olet minulta saanut”.tilanteita, joissa on epäeettistä ottaa millään tavalla kantaa siihen, mitä jonkun kannattaisi tehdä. Joskus suhteeseen on parasta jäädä ja joskus lähteä, joskus on parasta sanoa kaikki ja joskus vaieta.Pahimmillaan neuvojen jakeleminen on oiva tapa käyttää valtaa: yläpuolelle asettumalla voi olla pelottavan helppoa ohjailla ihmistä ajattelemaan ja olemaan jollain tietyllä tavalla.jotka pätevät valtaosaan ihmissuhdeongelmista, ovat niin maalaisjärkisiä ja ympäripyöreitä, että ne ovat jo kaikkien tiedossa. Tunne itsesi. Pysähdy ja tule tietoiseksi siitä, mitä olet tekemässä. Mieti, mihin voit vaikuttaa ja mihin et. Hengitä. Ole kärsivällinen. Ole rehellinen itsellesi ja kumppanillesi. Uskalla toimia siitä huolimatta, että pelottaa.Kokonaan oma juttunsa on se, miten noita neuvoja saa sovellettua omaan elämäänsä ja sen alati vaihteleviin tilanteisiin. Niissä pohdinnoissa välittävästä ja tarkoituksenmukaisessa määrin omia kokemuksiaan jakavasta lähimmäisestä voi olla iso apu.