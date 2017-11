Vanhempi voi opettaa vahingossa lapselleen jo vauvaiässä, että tämän omilla rajoilla ei ole väliä, sanoo suomalaistutkija – Näin sinun kannattaa toimia

Elämä

Vanhempi voi opettaa vahingossa lapselleen jo vauvaiässä, että tämän omilla rajoilla ei ole väliä, sanoo suoma

Vauva muodostaa

Vauvan ja vanhemman

suhteeseen vaikuttaa se,

millaista vuorovaikutussuhdetta vanhempi rakentaa vauvan kanssa joko tietoisesti ja myös tietämättään.

Innokkaalla vanhemmalla

Savio kuvailee

Toki vauvan

Mistä sitten tietää,

Jos lapset

Lapsen kiinnostuksen

Parisuhteessa suurin kriisi kuuden kuukauden kohdalla

Savio teki

Lisäksi puolen

Sama puolen

Puolen vuoden

Lääketieteen lisensiaatti Marianna Savion psykologian väitöskirja ”Vauvaperheen perhedynamiikka - Monimenetelmätapaustutkimus perhesuhteista ja vuorovaikutuksesta lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana” tarkastettiin Jyväskylässä lauantaina 25.11.2017.