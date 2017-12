Elämä

”Hei, kuka viitsii?” – Nämä eläkeläiset viitsivät ja paiskivat eläkkeellä töitä, vaikka ei olisi mikään pakko

”Opettajan työ on ihan älyttömän mielenkiintoista. Aamulla töihin mennessä ei ikinä tiedä, mitä koulussa tapahtuu.”

Eläkeläisten tekemissä töissä on näkyvissä selkeä sukupuolijako.

”Herttileidi, nautin ihan hir­veästi elämästä. Kalenteri on aika täynnä, mutta saan täyttää sen siten kuin itsestä tuntuu.”

Raha

Näin eläkeläinen voi tehdä töitä

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeellä oleva voi käydä rajoituksetta töissä ja nostaa rinnalla eläkettä.

Eläkkeellä tehdystä työstä karttuu lisäeläkettä 1,5 prosenttia 68 vuoden ikään asti ennen vuotta 1958 syntyneillä. Vuosina 1958–1961 syntyneillä eläkettä karttuu 69 vuoteen saakka ja sitä nuoremmilla 70 vuoteen asti.

Vanhuuseläkkeellä aloitetusta työstä kertyneen uuden eläkkeen voi hakea, kun edellä mainitut iät ovat tulleet täyteen.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke tuli voimaan tämän vuoden alussa. Tämän eläkkeen voi ottaa jo 61-vuotiaana, mutta silloin sen määrää vähennetään varhennusvähennysprosentilla jokaista vanhuuseläkeiän alittavaa kuukautta kohden.

Osittaisella vanhuuseläkkeellä voi työskennellä rajoituksitta tai lopettaa työnteon kokonaan.

Työnteosta karttuu uutta eläkettä 1,7 prosenttia 63 vuoden ikään asti ja sen jälkeen vanhuuseläkkeen mukaiset 1,5 prosenttia. Osittaisen vanhuuseläkkeen aikana karttuneen eläkkeen saa sitten, kun siirtyy normaalisti täydelle vanhuuseläkkeelle, jos työ on päättynyt.

Osa-aikaeläke

Tämä eläke poistui osittaisen vanhuuseläkkeen tullessa vuodenvaihteessa voimaan. Jotkut ihmiset voivat saada osa-aikaeläkettä kuitenkin vielä joitakin vuosia. Tälle eläkkeelle on pitänyt siirtyä viimeistään tämän vuoden alussa.

Työskentelylle on rajoituksia. Työstä karttuu 63 ikävuoteen saakka uutta eläkettä 1,7 prosenttia. Sen saa, kun hakee vanhuuseläkettä.

Alennettu eläkeikä

Esimerkiksi julkisen sektorin työpaikoissa on vielä olemassa alennettuja eläkeikiä. Jos siirtyy vanhuuseläkkeelle tällaisessa alennetussa vanhuuseläkeiässä, eläkkeen rinnalla tehtävästä työstä karttuu eläkettä kuten normaali-iässä vanhuuseläkkeelle jäävällä.

Yksilölliset itse säästetyt eläkkeet

Eläkkeelle voi jäädä varhennetusti myös silloin, jos on maksanut yksityistä työeläkettä. Tällaisen varhennetun eläkkeen rinnalla tehtävälle ansiotyölle ei tiettävästi ole rajoituksia.

Lakisääteistä eläkettä karttuu 1,7 prosenttia 53–62-vuotiaana, sen jälkeen 1,5 prosenttia.

Työkyvyttömyyseläke (täysi tai osaeläke)

Ansiotyölle on rajoituksia. Jos työkyvyttömyyseläkkeellä ansaitsee yli 60 prosenttia aikaisemmasta ansiotasostaan, eläke jää lepäämään enintään kahdeksi vuodeksi.

Eläkettä karttuu eläke- ja lepäämisaikana 1,5 prosenttia. Sen voi hakea vanhuuseläkeiässä, jos työ on loppunut.

Lähde: Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi