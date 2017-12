Aktivisti Suvi Auvisen joulukalenteri-ideasta syntyi Twitter-hitti, joka muistuttaa olemaan kiitollinen – ”Juuri nyt olen kiitollinen kaurapuurosta”

Elämä

Aktivisti Suvi Auvisen joulukalenteri-ideasta syntyi Twitter-hitti, joka muistuttaa olemaan kiitollinen – ”Juu

Meille jokaiselle tekee hyvää muistuttaa itseämme ja muita siitä, mitä syitä meillä on olla kiitollisia. Joulukalenterina Twitterissä twiittaan #kiitollisuuskalenterihttps://twitter.com/hashtag/kiitollisuuskalenteri?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw-häsällä 1.-24.12. joka päivä asian josta olen kiitollinen.



Kuka on mukana? — Suvi Auvinen (@suviauvi) 27. marraskuuta 2017 https://twitter.com/suviauvi/status/935095436993531904?ref_src=twsrc%5Etfw

Tänään olen kiitollinen kodista, johon tulee keskuslämmitys, juokseva juomakelpoinen vesi ja sähkö. Jääkaapissa on terveellistä hyvää ruokaa, olemme terveitä eikä näköpiirissä ole yhtään välitöntä katastrofia.



Globaalilla mittakaavalla satumaisen onnekasta. — Suvi Auvinen (@suviauvi) 26. marraskuuta 2017 https://twitter.com/suviauvi/status/934859555984601089?ref_src=twsrc%5Etfw