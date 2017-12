Elämä

Miksi köyhät sinnittelevät liian kalliissa asunnoissa?

nähden liian kalliissa asunnossa sinnittely on yleinen syy köyhyyteen. Miksi ihmeessä ihmiset eivät muuta järkevämpään asuntoon vaan sinnittelevät kodissa, joka nielaisee kaikki tulot?Minä asun niin kalliisti, etten ole kehdata sanoa ääneen vuokrasummaa edes itselleni. Olen siis viimeinen ihminen neuvomaan ketään. Mutta ei köyhiä neuvovaa keskiluokkaa muutenkaan kaivata.Ihmisten syyt asua kuten asuvat ovat moninaiset ja köyhäkin on ihminen. Ihmisyys tarkoittaa sitä, että me olemme ristiriitaisia ja monimutkaisia – eli inhimillisiä.varassa elävät tuntevat lompakossaan, miten vuokrat ovat nousseet suhteessa asumistukiin. Tuoreimman sosiaalibarometrin mukaan puolet sosiaalityöntekijöistä arvioi, ettei heidän alueellaan toimeentulotuessa normitetut hyväksyttävät asumismenot yhden hengen kotitalouksille ole riittävät.Yksinasuva on pulassa, jos täytyykin yhtäkkiä remontoida. Kallis asuminen voi pahimmillaan johtaa jopa asunnottomuuteen. Tunnen monia, jotka ovat jääneet eron jälkeen ylisuuriin ja ylikalliisiin asuntoihin, vaikka aikuisia taloudessa on enää yksi. Näin asiantuntijatkin neuvovat: lasten on helpompi selvitä erosta, jos kaikki ei muutu heti.Koulunvaihto on kova paikka. Ero on useimmille vanhemmista kauhea kriisi, jossa voimia vievät muutkin asiat kuin ajatus uuden asunnon etsimisestä, pakkaamisesta, siivoamisesta ja muuttamisesta.ei ole oma tyyppivikani, mutta kun itse muutin tänä vuonna eron vuoksi, jäljellä on edelleen pari purkamatonta pahvilaatikkoa tavaraa. Muutto on todella työläs tehdä, vaikka oma terveys on hyvä ja avulias ystäväpiiri laaja.Talkoolaisia löytyi muuton joka vaiheeseen. Ymmärrän, että jokaisella vanhuksella ei ole käden ulottuvilla kahvakuulaohjaajaa, joka roudaa painavat tavarat hetkessä ylempiin kerroksiin hymypalkalla.putoavat nopeasti, uutta edullisempaa asuntoa ei välttämättä löydy noin vain. Kalliisti elävistä moni on yksinäinen ja vanha. Ei kaikilla ole sellaista verkostoa, että kun kysyy vinkkejä hyvistä vuokra-asunnoista, sellainen käden käänteessä vinkataan. Asunnonvaihdossa on melkoiset alueelliset erot. Helsingissä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole riittävästi.Yli 75-vuotiaista lähes puolet asuu yksin. Vaikka eläkeläisköyhyys ei ole Suomessa hyvän eläkejärjestelmän ansiosta laajaa, kalliilla asumisella ja korkeilla lääkekustannuksilla vanhusköyhyys on riipaiseva ja tosi ongelma. Ikäihmiset jos ketkä kitkuttelevat. Lannistuvat ja väsyvät yksin, eikä pakollisten menojen jälkeen rahaa riitä ostaa palveluita, joita heikentyneen kunnon vuoksi tarvitsisi.Jokainen voi mummoloita muistellessaan eläytyä kuvittelemaan, kuinka tärkeä ihmiselle on oma koti. Kuinka kipeää tekee, jos joutuu siitä luopumaan. Kodista, jossa on kasvanut tai jossa on kasvatettu.Huoneissa, joissa on rakastettu häntä, joka jo aikoja sitten lähti.Muistot jos mitkä nostavat kodin arvoa.