Viiden lapsen isä Topi Linjama irtautui vanhoillislestadiolaisuudesta ja puolustaa nyt isien asemaa – ”Tämä meidän systeemimme vain on sellainen, että mies on helposti se ’kakkosvanhempi’” Topi Linjama puhuu isille siitä, millaista on hyvä vanhemmuus. Linjaman oma isyys muuttui samalla kun hän irtautui vanhoillislestadiolaisesta liikkeestä.