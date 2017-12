Elämä

Pitkittynyt stressi syö parisuhdetta kun kotona ei osata tehdä enää muuta kuin riidellä – Onneksi tulehtunutta

Makaan

Mieheni

Toivon

Pitkittynyt

Kukaan

Kuin

keskellä yötä sängyssäni ja tuijotan kattoa. Mieleen on juuri muistunut työprojekti, jonka olen autuaasti unohtanut.Sen ansiosta kehoani piiskaa kunnon stressireaktio: vatsaani sattuu, puren hampaitani yhteen ja nukahtaminen jää pelkäksi haaveeksi.Ei sillä, että oikeasti edes haaveilisin nukahtamisesta, vaikka se olisikin siinä väsymystilanteessa kaikista järkevin teko. Sen sijaan arvon, pitäisikö minun syöksyä saman tien koneelle, koska stressaantunut mieleni antaa ymmärtää, että kysymys on täydestä hälytystilasta, joka on ratkottava heti.nukkuu vieressäni autuaan tietämättömänä kurimuksestani. Hän ei tuhise saati kuorsaa, vaan hengittää rauhallisesti niin kuin nukkuva ihminen tavallisesti tekee.Silti hänen hengityksensä ärsyttää minua suunnattomasti, suorastaan raastaa korviani yön hiljaisuudessa., että meillä olisi kotona jokin kaukainen sopukka, johon voisin vetäytyä stressaamaan rauhassa, jottei minun tarvitsisi kasvattaa raivoani hänen kyljessään.Jos reaktioni kumppanini hiljaiseen hengitykseen on tämä, voitte vain kuvitella, mitä kaikkea olen suustanut päästänyt riittävän stressaantuneena. Pahimmalta tuntuu kuitenkin se, että ihminen, joka on sekä tukeni että turvani, ottaa minua pahasti päähän mitättömän pikkuseikan takia.stressi aiheuttaa tutkitusti sydänoireita, mutta vähemmän puhutaan siitä, että se voi tuottaa myös sydänsuruja. Veikkaan, että stressi näyttelee vähintään merkittävää sivuroolia monessa suhteen ongelmatilanteessa.Kun pinna on riittävän kireällä, sitä ärähtää, vaikka toinen kivasti kysyy, mikä on. Silloin hellävarainen silitys voi kärventää. Ojasta allikkoon mennään luonnollisesti silloin, kun huushollin kaikki osapuolet kärvistelevät kroonisessa stressissä, eikä kotona osata tehdä enää muuta kuin riidellä.meistä ei välty stressiltä – itse asiassa sopivan haastavat stressipiikit nostavat muun muassa vastustuskykyä. Huomion arvoista kuitenkin on, että kysymyksessä ovat nimenomaan stressipiikit, ei se, että mittari on punaisella vuoden ympäri.Onneksi stressiä on mahdollista hoitaa, kun sen vain ottaa asiakseen, ja sitä voi tehdä kumppaninkin kanssa. Tuijotettuani tarpeeksi kattoa saan tehtyä jonkinlaisen suunnitelman hommieni hoitamiseksi ilman, että alan meilailla kolmelta yöllä.taikaiskusta mieheni kääntää kylkeä, enkä enää kuule hänen hengitystään. Pyörin ja etsin hyvää nukkumisasentoa. Lopulta päädyn kiinni hänen selkäänsä.Lämmin iho tuntuu sen verran hyvältä, että nukahdan viimeinkin.