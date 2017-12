Klaus Karkia on Mensan jäsen, joka pääsi ylioppilaaksi vasta kuudennella yrittämällä – Syy on keskittymishäiriö, ja näin se vaikuttaa ihmiseen Klaus Karkia on Mensan jäsen, mutta pääsi ylioppilaaksi vasta kuudennella yrittämällä. Syy ongelmiin selvisi kolmekymppisenä, kun Karkialla todettiin keskittymishäiriö.