Viljeletkö viesteissäsi emojeita? Se saattaa kertoa persoonastasi

Hymiöt eivät ole vain nuorempien polvien juttu. Emojeilla viestiminen näyttääkin liittyvän läheisemmin persoonan piirteisiin kuin ikään. Hymynaamojen käyttö on tyypillisintä sopuisille ja ystävällisille ihmisille, totesivat Edge Hillin yliopiston kyberpsykologit Trends in Cognitive Sciences -lehdessä viime tammikuussa.Jotkut pitävät hymiöitä turhina ja lapsellisina. Esimerkiksi brittiläinen neurotieteilijäon eri mieltä: eivät emojit ole typeriä, vaan yritys lisätä ilmaisuun sanatonta sisältöä, joka tekstistä olennaisesti uupuu. Meille on tyypillistä pyrkiä viestimään monin tavoin. Luolamaalauksia tehtäessäkin joku varmasti epäili puuhan johtavan siihen, että ihmiset lakkaavat puhumasta toisilleen, Scott heitti Guardianin haastattelussa elokuussa.Kasvokkain puhuttaessa pienet ilmeet, eleet ja äänensävyt auttavat ymmärtämään viestin merkityksiä. Tutkijoiden mukaan emojit toimivat samanlaisina visuaalisina vihjeinä. Niitäkin käytetään useimmiten vahvistamaan tunteen ilmaisua.Instagramissa emojeja sisältävät postaukset koetaan persoonallisemmiksi, ja ne johtavat liki puolet vilkkaampaan vuorovaikutukseen, kertoo sosiaalista mediaa tutkivan Quintlyn analyysi.Kuten elehdintää, myös emojien käyttöä leimaa tietty epäjohdonmukaisuus. Niistä tehdään myös päätelmiä, jotka eivät aina osu oi­keaan. Asiayhteyskin vaikuttaa. Esimerkiksi työviestinnässä muiden kuin tuttujen kesken hymynaamalla ei ole samaa tehoa kuin oikealla hymyllä, vaan se voi heikentää arviota lähettäjän pätevyydestä. Näin kertoo Social Psychological and Personality Science -lehdessä heinäkuussa julkaistu tutkimus.