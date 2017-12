Elämä

Pitäisikö lapsilta kieltää lelupyssyt ja sotaleikit, koska ne tuovat vanhemman mieleen kouluampumiset ja oikea

vanhem­pana haluan vaikuttaa siihen, millä lapseni leikki. Toisaalta vapaan leikin kannatta­jana en voi täysin sivuut­taa lapsen omia kiinnos­tuksen ilmaisuja.Joulusta toiseen tämä ristiriita vaikuttaa kulminoituvan leluaseisiin. Lapset toivovat niitä, minä en halua antaa niitä. Eivätkö he voisi leikkiä jollain kauniilla, kehittävällä ja kestävällä?Jotain sellaista leikkiä, missä ei tapeta?vastaus on kyllä, mutta erilaiset sotaleikit vaikuttavat olevan heille myös tärkeitä. Kun kolmevuotiaalle myönnettiin ensimmäisen kerran lupa valita itselleen lahja, hän osoitti jännityksestä täristen lelukivääriä. Olisin tietysti voinut kieltäytyä, mutta äkisti perusteluni tuntuivat naiiveilta: isoisoisäsi ovat taistelleet sodissa, eikä se ole leikin asia!Taisteluleikkejä on helppo paheksua, koska oikeat aseet tappavat. Leluaseenkin tähtäimessä on turvaton olo. En hyväksyisi kidutusleikkiä tai terroristiteemaisia synttäreitä.Kuvittele, miten oudolta vaikuttaisikaan aikuinen, joka kieltää nukkeleikin, koska oikeaa vauvaa ei voi hoitaa vain silloin tällöin ja laittaa sitten hyllylle. Leikkiähän se vain on! Kun peittelen pikkuiseni yöunille pehmoilveksen viereen, en ole pohtinut, tulisiko häntä varoittaa todellisten kissapetojen vaarallisuudesta. Annan surutta lasten miekkailla merirosvoasuissa.paheksunnassa ole kyse vain aidon näköisistä muoviaseista: monet aikuiset määrittelevät kepeillä leikittäväänkin sotaan tarkat säännöt. Osa ei salli lelupyssyjä lainkaan, osa kieltää vain omaan kotiin tuomisen. Joku antaa leikkiä, mutta vain tarkkuusammuntaa - ei ihmisten osoittelua, ei kuolleeksi huutelua.Toisille sopii taistelukin, kunhan ulkopuolisia ei väijytä.pitäisin tarpeettomana selittää kuusivuotiaalle varmistimen, vyörytyksen ja motin käsitteitä. Mutta mieheni ei, ja hänelläkin on sanavaltaa lastemme leikkeihin. Väijyssä makaava koululainen saa minut ajattelemaan kouluampujia ja lapsisotilaita. Mieheni ajattelee armeijaa ja YK-joukkoja.Meillä kummallakin on muistoissa myös omien sukujemme sotaveteraanit, mutta eri näkökulmista. Minä mietin traumoja, mieheni velvollisuutta.mitä miettivät lapset, joiden leikki tämä oikeastaan on?He iloitsevat taisteluista, todennäköisesti tänäkin jouluna. He nauttivat yhdessä juonimisesta ja joukkueen menestyksestä. He auttavat toisiaan, hoivaavat muka haavoittuneita. Parasta on kun ystäväperhe lähtee mukaan ja saadaan kunnon matsi: lapset vastaan aikuiset. Mikä riemu!Taisteluhaluttomille tarjotaan kyllä paikkaa vieressäni sohvalla, mutta toistaiseksi olen saanut istua yksin.Ehken voi määrätä mitä lapseni leikkivät, mutta ainakin voin olla syyllistämättä heitä siitä.