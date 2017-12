Raskaana ollutta Katja Turusta odotti yksinäinen joulu, mutta sitten hän keksi ratkaisun: vapaaehtoistyöt tuovat joulumielen

Elämä

Raskaana ollutta Katja Turusta odotti yksinäinen joulu, mutta sitten hän keksi ratkaisun: vapaaehtoistyöt tuov

Katja

Vapaaehtoiset

”En voi lähteä viimeisellä mahdollisella bussilla millä ehtisin, koska kuski ei välttämättä ota kyytiin.”

Kuninkaankallio

Palataan

Se

Joulun

Kuninkaankalliossa

Turunen

Jos yksinäisyys vaivaa jouluna, seuraavat auttavat puhelimet palvelevat myös jouluna: Lasten ja nuorten puhelin https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/ päivystää loppiaiseen saakka päivittäin klo 14–17 numerossa 116 111. Järjestäjä: Mannerheimin lastensuojeluliitto. Palveleva puhelin http://www.kirkonkeskusteluapua.fi/ päivystää joka ilta klo 18 alkaen myös jouluna. Kaikenikäisille tarkoitettu puhelinapu jatkuu yhteen yöllä, viikonloppuöinä kolmeen saakka. 0400 22 11 80. Järjestäjä: Suomen evankelisluterilainen kirkko. Aamukorva https://www.helsinkimissio.fi/senioreille/aamukorva vastaa yksinäisten ikäihmisten puheluihin joka aamu klo 5–9, myös jouluna. 045 341 0504. Järjestäjä HelsinkiMissio.