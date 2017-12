Elämä

Eri sukupolvilla on erilaiset käsitykset luonnosta – Tutkijat puhuvat ympäristö­muistinmenetyksestä

Luontosuhde muotoutuu ja vahvistuu vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi luonnon merkityksestä puhuminen lapsille ei riitä, jos heillä ei ole siihen omaa kosketusta, toteavat Washingtonin yliopiston tutkijat Children, Youth and Environments -lehdessä marraskuussa julkaistussa artikkelissaan.Omat kokemukset vaikuttavat myös siihen, mitä ylipäätään laskemme luonnoksi. Totumme vaivihkaa siihen, mitä ympärillämme on.Kukin sukupolvi muodostaakin luontokäsityksensä sen mukaan, millaiseen ympäristöön on syntynyt – oli se jo miten ahtaalla tai saastunut tahansa. Tutkijat kutsuvat ilmiötä eräänlaiseksi sukupolvien väliseksi ympäristömuistinmenetykseksi.Samoin voi olla, että eteläsuomalaisen lapsen mielikuva talvimaisemasta on jo lähtökohtaisesti toinen kuin korkeita nietoksia kaihoavien vanhempiensa.Luonnossa oleilu parantaa monin tavoin terveyttä ja elämänlaatua. Lyhyetkin piipahdukset kaupunkipuistoissa kohentavat henkistä hyvinvointia, mutta voimakkaimmin näyttäisi silti vaikuttavan oikea luontoretki.Maaseudulla, merenrannalla tai kansallispuistossa käyneet tunsivat itsensä rentoutuneemmiksi ja virkistyneemmiksi ja kokivat myös syvempää tunneyhteyttä luontoon, kertoo Environment & Behavior -lehdessä lokakuussa julkaistu australialaistutkimus.Palkitseva yhteys luontoon voi lisätä myös haluja suojella sitä, toteavat australialaiset ja brittiläiset tutkijat katsausartikkelissaan International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä. Tutkijoiden mielestä onkin ratkaisevan tärkeää vaalia monimuotoisuutta ja mahdollisuutta luontokokemuksiin myös kaupunkien lähistöllä.