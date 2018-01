Lukuisten suomalaisten käyttämä migreenilääke on loppu koko maasta, neurologi kuvailee tilannetta poikkeukselliseksi

Elämä

Lukuisten suomalaisten käyttämä migreenilääke on loppu koko maasta, neurologi kuvailee tilannetta poikkeuksell

Useat

Käenmäen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Tämä on hankala ja varsin poikkeuksellinen tilanne, joka aiheuttaa potilaille paljon vaivaa ja ylimääräisiä kustannuksia

Suomen Migreeniyhdistys

50 milligramman

Joillakin

Yliopiston

Erilaisten

”Yleisellä

Fimeasta