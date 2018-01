Elämä

vinttiä siivo­tessani pinkan lähettämät­tömiä kirjeitä. Olen kirjoit­tanut ne ex-kump­paneil­­leni aikana, jolloin oli vielä luontevaa kirjoittaa kirjeitä.Kirjeiden sisäl­löstä kertoo paljon se, etten koskaan toimittanut niitä vaan jänistin ja arkistoin.selailu tarjosi melkoisen aikamatkan menneisyyteen. Tunnetilani oli kuitenkin kaukana siitä lämpöisestä fiiliksestä, joka yleensä tulee, kun katsoo lapsuuden valokuvia tai lukee teini-iän angstipuuskissa raapustettuja päiväkirjamerkintöjä.Sen sijaan minua alkaa nolottaa ja ärsyttää.kirjeessä puntaroin liuskakaupalla, pitäisikö erota vai ei, vaikka olen ryhtynyt suhteeseen väärin perustein. Toisessa kuvittelen kokevani suuria tunteita ja haikailen mahdottomia, vaikka olen täysin tietoinen siitä, että vastapuoli on ihan eri taajuudella.Kolmannesta käy ilmi, etten saa millään kakaistua kumppanilleni, mitä toivon ja mitä tarvitsen – ei ihme, että on vähän paha olla. Lukiessani alan luonnostella vastinetta päässäni.On paljon asioita, joita toivon, että olisin tiennyt tuolloin.kirjoittaminen nuoremmalle itselle on kestosuosiossa oleva terapeuttinen harjoitus. Se käy helposti.Mieti jokin haastava ajanjakso elämästäsi ja kirjoita kirje tuon ajan itsellesi: kerro esimerkiksi, miten nyt ymmärrät itseäsi ja mitä toivot, että olisit tuolloin tietänyt. Moni kirjoittaa kirjeen alkuun nimensä ja nuoren itsensä iän tai vuosiluvun ja allekirjoittaa kirjeen itsenään.idea on tehdä itseymmärrystä lisäävä yhteenveto jonkin vaikean aikajakson tapahtumista ja tarkastella omaa toimintaa vanhemman ja viisaamman ihmisen silmin.Moni on ymmärtänyt, että niistä neuvoista ja oivalluksista, jotka olisivat auttaneet tuolloin, on todennäköisesti hyötyä myöhemmässäkin elämässä. Niinpä menneiden pohtimisesta voi olla suoranaista hyötyäkin.kirjeet nuoremmalle itselle ovat lempeän tsemppaavia: hyvin sä vedät, kaikki muuttuu vielä paremmaksi, kyllä se siitä, et vain tajunnut sitä ja tätä, mutta ei se mitään.Minun kuitenkin tekee mieli ravistella sydänsuruista itseäni rakastavasti, niin kuin tehdään läheiselle ihmiselle, josta on huolissaan.vuoksi päädyn kirjoittamaan näin:”Kuulehan nyt Elina. Ensinnäkin sinun pitää miettiä, mitä itse oikein haluat sen sijaan, että odottelet, mitä seuraavaksi tapahtuu. Olet jo aikuinen ja hoidat muuten asiasi hyvin, mutta näissä rakkausjutuissa sinun olisi syytä alkaa luottaa itseesi enemmän. Jos vain tietäisit, kuinka hyvä olo sinulla joskus vielä on jonkun kanssa, sinua ei pelottaisi tehdä valintoja ja mennä elämässäsi eteenpäin.”Makustelen sanojani hetken ja teen loppuun vielä lisäyksen:”Ps. Kiitos kuitenkin kaikesta – onhan sinulla ollut myös superhauskoja hetkiä ja olet oppinut tuntemaan mahtavia tyyppejä – ilman tätäkään vaihetta et todennäköisesti olisi nykyisessä tilanteessasi, jossa olet onnellisempi kuin koskaan kuvittelit.”