Elämä

Herättääkö lapsi yöllä vai iskikö iltavilli? Psykiatri antaa 9 vinkkiä, joilla yöt rauhoittuvat lapsiperheessä

On ilta. Juuri, kun olet saanut vedettyä lastenhuoneen oven kiinni takanasi, huoneesta kuuluu: ”Mulla on pissahätä!” Se on jo kolmas kerta tänä iltana. Alat laskea mielessäsi kymmeneen. Ei kellään voi olla niin usein vessahätä! Vetkuttelu nukkumaan mentäessä on todella yleistä.