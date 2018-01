Elämä

”Koordinaatiota vaativa liikunta vaikuttaa myös muistitoimintoihin ja oppimiseen.”

”Kun näitä tekee kaksi kolme kertaa viikossa, niin muutamassa viikossa alkaa jo näkyä tuloksia.”

Kuusi harjoitusta, jotka parantavat koordinaatiokykyä kuukaudessa:

Rytmikykytesti:

Heiluriliike:

Käsien pyöritys vastakkain:

Käsikoordinaatio:

Nostokurki:

Sivuristiaskeleet ja -hypyt:

Näin liikuntalajit vaikuttavat koko kehon koordinaatioon:

Kehittävät erinomaisesti:

Kehittävät hyvin:

Kehittävät jonkin verran:

Ylläpitävät:

