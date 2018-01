Koirille on jo syöpähoitoja, erikoisruokavalioita, fysioterapiaa ja ulkomailla jopa häitä – koiratutkija pohtii, milloin eläimen inhimillistäminen menee liian pitkälle

Elämä

Koirille on jo syöpähoitoja, erikoisruokavalioita, fysioterapiaa ja ulkomailla jopa häitä – koiratutkija pohti

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Outi Vainio

”Inhimillistetäänkö

Lukioikäisenä

Vainion

”Koirahan on susi, joka on oppinut syömään perunoita.”

Kasvanut

Kansantalouden

Vaikka

Aiemmin

Eläin

Outi Vainio ei ole sukua jutun kirjoittajalle.

Kuka?

Mistä tunnetaan?

Mistä ei tunneta?

Näistä en luovu

Kissat

Tabletti eli taulutietokone

Jooga

Viikissä tapahtuu toisinaan kummia. Silloin Helsingin yliopiston Pieneläinsairaalan viereiseen oppilasrakennukseen kokoontuu riehakas joukko koiria omistajineen.Karvaturrit pannaan vuorotellen suljettujen ovien taakse katselemaan kannettavan tietokoneen näyttöä.Huoneen ovea ei suljeta siksi, että koirien pelätään karkaavan, vaan sen takia, etteivät liian innokkaat yksilöt tungeksi väkisin sisään liian aikaisin.Huoneessa tutkitaan koirien kognitiivisia kykyjä., 63, istuu työhuoneessaan ja puntaroi sanojaan. Hän työskentelee eläinlääketieteellisen farmakologian professorina Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa ja on tutkinut yli 30 vuotta lemmikkejä, erityisesti koiria.Sinä aikana koirista on yhä useammassa suomalaisperheessä tullut kuin perheenjäseniä.Koirille on Suomessa päiväkoteja ja uimahalleja. Niille tarjotaan erilaisia kuntoutuspalveluja, kuten fysioterapiaa ja vesijuoksua. Omistajat ottavat lemmikeilleen vakuutuksia. Niille on myös erikoisruokavalioita ja syöpähoitoja.Eläintarvikeliikkeet ovat pullollaan erilaisia vaatteita ja muita tarvikkeita. Yrittäjät tarjoavat koirille käytöskoulutusta, harrastustunteja, turkin trimmausta ja värjäystä.Japanissa ja Yhdysvalloissa koirille järjestetään jopa omia häitä, joita varten ne puetaan hääpukuihin.koiria jo liikaakin?”Vainio toistaa kysymyksen, ja hänen otsansa rypistyy. Aihe on herkkä ja herättää voimakkaita tunteita. Tutkijalle tyypilliseen tapaan hän haluaa ensin määritellä, mitä eläimen inhimillistäminen tarkoittaa.”Se on sitä, kun eläimelle annetaan sellaisia inhimillisiä ominaisuuksia, piirteitä tai käyttäytymistarpeita, jotka eivät niille lajinomaisesti kuulu.”Inhimillistäminen on Vainion mielestä mennyt liian pitkälle silloin, kun ihmisen toiminta vahingoittaa eläintä tai estää sitä elämästä lajille tyypillistä elämää. Esimerkiksi koiran pitää saada syödä, juoda, liikkua ja leikkiä.”On vaikea määritellä, milloin eläin kärsii, koska sitä ei voi siltä kysyä. Inhimillistämisen raja siirtyy koko ajan sitä mukaa, kun tietämyksemme eläimistä kasvaa.”Vainio katseli televisiosta Viidakkotohtori-ohjelmaa, jossa eläinlääkärit hoitivat viidakossa sairaita villieläimiä.”Ajattelin silloin, että tuo on juuri sitä, mitä haluan tehdä. En lopulta koskaan päässyt viidakkoon asti.”Vainio kuitenkin hakeutui opiskelemaan Eläinlääketieteelliseen korkeakouluun 1970-luvulla, koska oli kiinnostunut lääketieteestä ja eläimistä. 1990-luvulla opinahjo liitettiin osaksi Helsingin yliopistoa.Tutkijanuransa Vainio aloitti perehtymällä eläinten kipuun ja sen lievittämiseen.Viime vuosina hän on paneutunut koirien kognitiivisiin kykyihin, eli esimerkiksi niiden tunteisiin, ajatteluun ja tietoisuuteen liittyviin taitoihin.johtamissa kognitiivisissa tutkimuksissa koirat pannaan katsomaan kuvia tietokoneen näytöltä. Tutkimusryhmä seuraa niiden silmien liikkeitä silmänliikekameralla.Tutkijat haluavat oppia lisää esimerkiksi siitä, miten hyvin koirat osaavat lukea ihmisten eleitä ja ilmeitä.”Jotkut sanovat koirien olevan 1,5–4-vuotiaan lapsen tasolla siinä, miten ne osaavat katsoa kätemme viittoman tai katseen suuntaan.”Karvaturrit haluavat palavasti sisään tutkimushuoneeseen, koska ne tietävät saavansa herkkuja.”Saamme ne katsomaan läppärin näyttöä positiivisesti vahvistamalla. Kaikille koirille kuvien katselu ei ole ominaista, mutta ne tuijottavat kuvia mielellään saadessaan palkinnoksi nakkeja tai lihapullia.”Koirat ovat Vainion mukaan varsin yhteistyökykyisiä ja -haluisia. Ne viihtyvät tutkimuksissa, ja se motivoi omistajia tuomaan lemmikkinsä Viikkiin. Muistoksi voi saada kuvan koirasta tutkimustilanteessa.”Koiranomistajat suhtautuvat myönteisesti tieteelliseen tutkimukseen. He näkevät sen vaivan, että rahtaavat koiransa tänne vapaa-ajallaan ja viettävät täällä tarpeen mukaan yhden illan tai useita.”Vainion mukaan tutkimuksiin jopa jonotetaan.tietämys koirista on muuttanut myös käsitystä siitä, mikä on inhimillistämistä. Kun Vainio 1980-luvulla aloitti kivunlievitykseen liittyvät tutkimukset, yleinen asenneilmapiiri eläimiä kohtaan oli hyvin erilainen kuin nykyään.”Ajateltiin, että eläimet eivät ehkä tunne kipua, koska niiden aivot eivät ole riittävän kehittyneet tuntemaan kärsimystä. Eläimen inhimillistämisenä pidettiin sitä, jos niiden sanottiin kokevan kärsimystä.”Nykyään tiedeyhteisö jakaa näkemyksen, jonka mukaan ainakin tietyt eläimet tuntevat kipua mutta kukin lajille tyypillisellä tavalla.Kymmenen viime vuoden aikana tiedeyhteisö on Vainion mukaan päässyt yhteisymmärrykseen myös siitä, että eläimillä on tunteita, kuten pelkoa, aggressiota ja surua sekä jotakin, joka muistuttaa iloa.”Tämänhetkisen tiedon mukaan koira ei tunne kostonhimoa. Jos omistaja rankaisee sitä ja se pissaa hetken päästä lattialle, se johtuu todennäköisemmin muista syistä, kuten esimerkiksi pissatulehduksesta tai stressistä, kuin kostosta.”kannalta inhimillistämisessä on hyväkin puolensa. Lemmikkibisnes pyörii ja tarvikkeita ja palveluja ostetaan. Ainakin osa koirille suunnatuista palveluista ja tuotteista parantaa niiden hyvinvointia.Monesti erilaiset lemmikkimaailman villitykset tulevat Yhdysvalloista Suomeen 10–15 vuoden viiveellä. Ehkä näemme täälläkin kohta koirien häämekkoja.Vainion mielestä koira ei välttämättä tarvitse mekkoa sisällä.”Jos omistaja ajattelee, että koira haluaa samanlaiset vaatteet kuin hän, se on inhimillistämistä. Jos omistaja pukee mekon koiralle vain omaksi huvikseen, se on eläimen koristelemista ja esineellistämistä.”Vainio on nähnyt koiranomistajan työntävän lemmikkiään lastenrattaissa. Hänestä olisi syytä pohtia, haluaisiko koira vaunuissa olemisen sijaan juosta. Yleisen käsityksen mukaan ainakin terveet koirat mielellään liikkuvat ja juoksevat.”Eläimelle ei riitä, jos ihminen laiskuuttaan tekee vain pienen ulkoilulenkin koiran pissaamista ja kakkaamista varten.”Vainio on omistanut akateemisen uransa koirille, ovat kissat hänelle rakkaampia eläimiä. Tutkijalla on nyt ensimmäistä kertaa kaksi kissaa. Olli ja Kalle ovat rodultaan eurooppalaisia lyhytkarvoja.Vainio innostuu kuvaillessaan, miten kissat eivät nau’u toisilleen vaan päästelevät kurkkuääniä, sirkuttavat ja kurahtelevat. Asiaa on tutkittu tieteellisestikin.”Tutkimuksen mukaan kissat naukuvat ’miau’ vain silloin, kun ne haluavat kiinnittää ihmisten huo­mion. Kissan puhe toiselle on aivan erilaista kuin kissan puhe ihmiselle”, Vainio sanoo.Hän pitää kissoja täydellisinä olentoina.”Ne ovat kauniita ja liikkuvat ja kiipeävät sulavasti ja rennosti. Ihailen niiden fyysisiä kykyjä ja tasapainoa. Kissojen loikat ovat aina erittäin viimeisteltyjä suorituksia.”Silti Vainio tutkii koiria.”Me tutkimme sitä, mitä joku haluaa rahoittaa. Tuotantoeläinten tutkimuksesta jäävä raha tuntuu mielellään tulevan juuri koiratutkimukseen”, hän vastaa.Koirilla on kaikista eläinlajeista kiintein suhde ihmiseen, mikä tekee niistä kiehtovan tutkimuskohteen. Kiinteä suhde taas on jalostuksen ansiota.”Koirahan on susi, joka on oppinut syömään perunoita. Koirilla on erityiset geenit, jotka osittain selittävät niiden halua miellyttää ihmistä. Jalostuksessa on tietoisesti tai tiedostamatta haluttu jatkaa ihmiseen kiintymystä osoittavien koirien sukua.”Kognitiivisissa tutkimuksissa tutkimusryhmä on näyttänyt koirille ihmisten ja koirien erilaisia kasvon­ilmeitä. Ihmiset odottavat koirilta palvelua. Koirat osaavat lukea kasvoilta ja käden viittomista, mitä niiltä pyydetään, ja ne toteuttavat toiveen parhaansa mukaan.”Tämä tekee koirista ainutlaatuisen eläinlajin muiden joukossa, vaikka sitä onkin näin kissaihmisenä vähän vaikea sanoa.”Yhdessä kokeessa koirat saivat valita, katsovatko ne pisimpään ihmisten vai koirien kasvoja, leluja vai numeroita tai kirjaimia. Selvisi, että koirat katsovat mieluiten toisen koiran kasvoja, ja seuraavaksi mieluisin kohde on ihmisen kasvot.”Koirista elää ihmisten mielissä usein vanhentunut käsitys, jonka mukaan koira toimii pelkästään nenänsä varassa. Se ei nykytiedon mukaan enää pidä paikkaansa.”on luultu, että vain toinen ihminen havaitsee lajitoverinsa tunteet kasvoilta. Se on evoluutiossa ihmiselle kehittynyt ominaisuus.”Tunteet auttavat meitä elämään yhdessä. Kun näkee pomon olevan kuin myrskyn merkki, ihminen saattaa muuttaa suunnitelmiaan ja kertoa ikävän asian vasta seuraavana päivänä. Sopeutamme omaa käytöstämme toisen tunnetilaan.”Tutkimusten mukaan koirat lukevat ihmisten kasvojen ilmeitä kuten ihmiset ja kykenevät tunnistamaan tunnetiloja. Nekin katsovat eniten kasvojen keski­osaa: silmien seutua, nenää ja suuta.”Myös eläimet osaavat lukea tilannetta ja pohtia, miten toista koiraa tai ihmistä kannattaa lähestyä. Ilmeet toimivat eläimillä sosiaalisen elämän mahdollistajana aivan samoin kuin ihmisillä.”voi tuottaa ihmiselle hyvää oloa vain olemalla läsnä. Tunne on hyvin samankaltainen kuin rakkaan ”ihmisperheenjäsenen” herättämä tunne.Vainio ei paheksu kaikkia koiraharrastajia. Esimerkiksi turkin värjäämistä tai koristelua hän ei halua tuomita, kunhan siitä ei aiheudu koiralle haittaa.”Minun on vaikea lähteä sellaiselle linjalle, että kielletään kaikki, mitä minä en itse ymmärrä.”Hän kehottaa jokaista lemmikinomistajaa silti pohtimaan asiaa.”Kun toiminta menee pelkäksi viihdekäytöksi, eikä se ole eläimelle lajinomaista, missä inhimillistämisen raja silloin kulkee?”Outi Vainio, 63, on turkulainen eläinlääketieteellisen farmakologian professori Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän työskentelee Helsingin Viikissä Pieneläinsairaalan tiloissa. Perheeseen kuuluvat mies, kaksi aikuista lasta ja kissat Olli ja Kalle. Vainio viettää arkipäivät Helsingissä perheen kakkosasunnossa. Aikuiset lapset asuvat jo omillaan.On tutkinut urallaan muun muassa koirien kognitiota ja tunteita sekä eläinten kivunlievitystä. Toiminut kymmenkunta vuotta Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen SEY:n puheenjohtajana.”Luen paljon hyvää kaunokirjallisuutta. Olen lukenut useiden nobelistien teoksia jo ennen kuin heille on myönnetty kirjallisuuden Nobel-palkinto.””Kissat tuovat elämääni paljon iloa ja hyvinvointia. Nyt, kun niitä on kaksi, olen päässyt seuraamaan kahden kissan välistä kommunikaatiota ja yhteiseloa. Se on minulle täysin uusi ja kiehtova maailma.””Aloitan aamuni lukemalla verkkosanomalehteä. Minulla on tabletti aina mukana, ja pyrin lukemaan siltä kaiken – niin romaanit, dekkarit kuin muutkin kirjat ja lehdet.””Jooga, erityisesti dynaaminen hathajooga, pitää kroppani koossa ja on parantanut kehonhallintaani. Harrastan myös pilatesta ja juoksua, mutta jooga on urheilulajeista minulle tärkein.”