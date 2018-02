”Syön olemattoman vähän mutten laihdu” – Pertti Mustajoki on tutkinut suoma­laisten ylipainoa vuosi­kymmeniä ja kertoo nyt, mikä kaikki tutussa väitteessä on pielessä Laihtumiseen on parempiakin keinoja kuin kaloreiden kyttäys, sanoo ­professori Pertti Mustajoki. Hän on itsekin kokenut syömishimon.