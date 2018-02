Elämä

Unohdamme epäeettiset seikat muita helpommin – Neljä kiinnostavaa faktaa eettisistä ristiriidoista

Miten elää sen kanssa, että farkut on tehty lapsityövoimalla tai parvekekalusteet sademetsän puusta?Ohion yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan se käy monelta helposti: ihminen yksinkertaisesti unohtaa koskaan kuulleensakaan asiasta.Ihmiset säännönmukaisesti muistivat huonommin tiedon tuotteen epäeettisestä kuin eettisestä alkuperästä. Myös hinta- ja laatutiedot pysyivät mielessä paremmin, kertoo Journal of Consumer Research -lehdessä julkaistu tutkimus.Ihmiset eivät vain unohtaneet, vaan alkoivat myös kehittää kokonaan uusia muistikuvia tuotteiden puhtaammasta taustasta. Tutkijoiden mukaan kyseessä on ilmeisesti tiedostamaton suojamekanismi, joka helpottaa oloa: on moraalisempaa ”unohtaa” kuin olla piittaamatta.Kuluttajat tekevät lyhyen ajan sisällä usein tietoisesti sekä eettisiksi että epäeettisiksi mieltämiään valintoja.Näin toteaa Journal of Marketing Management -lehdessä julkaistu brittitutkimus.Ristiriitaisen käytöksen moottorina on positiivisten ja negatiivisten tunteiden vuorottelu ja pyrkimys hallita syyllisyyttä: epäeettisen valinnan voi ajatella korvaavansa myöhemmällä eettisellä valinnalla.Ilmastonmuutoksen kieltämisen taustalla ei Yalen yliopiston tutkijoiden mukaan ole niinkään kyvyttömyys ymmärtää tiedettä kuin haluttomuus ottaa tietoa vastaan.Tiedon hyväksymiseen vaikuttaa, istuuko se oman sosiaalisen ryhmän ajattelutapaan. Ilmastouhkan sivuuttamista selittää myös kognitiivinen dissonanssi, keskenään ristiriitaisten ajatusten tuottama ikävä jännite. Jos jokin tieto uhkaa omaa maailmankuvaa tai elämäntapaa, ihmisellä on taipumus selittää se pois tai vähätellä sen merkitystä.