on Kyösti, vaikka ei ehkä uskoisi. Joku sanoi minulle, että Kyösti-nimestä tulee mieleen mökissä asuva juureva maamies, jolla on koira. Sen sijaan minä olen höpsö kaupunkilaismies, jolla on vinkuva polkupyörä. Kyösti saattaa johtaa harhaan. Ehkä rehellisempi nimi olisi Nakke, Dommi tai Joonatan.vaikuttavat imagoomme ja kohtaloomme. Brittitutkimuksessa opiskelijoille näytettiin valokuvia ihmisistä ja pyydettiin arvioimaan niiden viehättävyyttä. Jos naisen nimeksi oli kirjoitettu Danielle, opiskelijat pitivät tätä paljon viehättävämpänä kuin jos hänen kerrottiin olevan Tracey.Nimi kuitenkin vaikutti naisten viehätysvoimaan paljon enemmän kuin miesten. Ehkä Kyösti on vähemmän kohtalo kuin Danielle.Tinder-deittisovelluksessa ihmisestä näkee ensimmäisenä nimen, iän ja ulkonäön. Näiden perusteella moni päättää, antaako toiselle sydämen vai ruksin. Usein sanotaan, aivan oikeutetusti, että ulkonäkö painaa Tinderissä liikaa. Mutta varmasti sama pätee etunimeen. Saisinko enemmän sydämiä Nakkena tai Joonatanina? Saisinko niitä eri ihmisiltä?monet nimimieltymykset ovat täysin yksilöllisiä. Sukulaiset, esimiehet, entiset heilat, ystävät, julkkikset, koulukiusaajat – kaikki nämä vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme nimiin ja niitä kantaviin ihmisiin.Olen huomannut, että aina kun Tinderissä sukeltaa esiin nimi, joka on entisellä ihastuksellani, katson kuvaa tavallista intensiivisemmin, ja todennäköisesti myös painan helpommin sydäntä. Etunimet aktivoivat jotain pääni sisällä, enkä varmaankaan yleensä edes tajua sitä.kuullut ihmisistä, joilla on ollut useita samannimisiä heiloja tai seksikumppaneita. Se ei voi olla sattumaa. Jos on saanut tietynnimisestä ihmisestä myönteisen kokemuksen, alkaa suhtautua positiivisesti ja avoimesti uusiin samannimisiin. Nimi on niin perustava asia ihmisessä. Kun ajattelee toista ihmistä, ajattelee yleensä samalla tämän nimeä.