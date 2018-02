”Hyväksikäytöstä kertominen voi olla tosi vaikeaa” – Näin tuet lastasi, jotta hän uskaltaa kertoa ikävistäkin asioista sinulle

Elämä

”Hyväksikäytöstä kertominen voi olla tosi vaikeaa” – Näin tuet lastasi, jotta hän uskaltaa kertoa ikävistäkin

Uskaltaahan

Näin tuet lastasi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhemmat

Vanhemman

Puhumisen

Jo

Kun paha tapahtuu: kiitä lasta kertomisesta

Jos

Kertominen

Nuorta voi

Kun vanhempi

Vaikka vanhemman

Jos itse epäilet, näin otat puheeksi

Jos

Sitten

Voitte