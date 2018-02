Elämä

Olen oman elämäni ilmaisutaidon lukion abiturientti, joka epämääräisesti toivoo tekevänsä vielä jotain suurta

joskus aika ylpeä siitä, että maltan olla kerskailematta laajalla lukeneisuudellani. Mutta en minä sentään niin jalo ole, ettenkö sitä tähän kirjoittaisi.Kunnian­himo on hieno tunne ja ihmistä eteenpäin vievä taipumus. Minulla palaa takapuoleni alla tuo ikuinen tuli, joka tekee mahdottomaksi tyytyä siihen mitä olen ja mitä minulla on. Itsetuntemukseni ei kuitenkaan vielä riitä sen erittelemiseen, minkä vuoksi ja ketä varten minä rypistän?Haluaisin kovasti olla sellainen ihminen, jolla ei ole näyttämisen tarvetta. Mutta enhän minä tätäkään tekstiä ole kirjoittamassa pöytälaatikkoon, vaan toivon mahdollisimman monen sen lukevan ja jakavan. En minä itseäni varten ajattele ja kirjoita, vaan jotain minä toivon kaikilta muilta. Olkoon se kunniaa, mutta on se vähintään huomiota. Olen aina ollut huomionkipeä ja linssilude, mutta päättänyt pilkasta huolimatta esiintymisen olevan ihan pätevä tarve muiden tarpeiden joukossa.kunnianhimo on toisen huomionkipeyttä. Huomiota ei vain suotaisi lahjattomalle. Mehän sallimme ylenpalttisen maineen ja menestyksen vain sellaisille, joiden kuvittelemme sen ansaitsevan. Meidän muiden yleisinhimillinen tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi sen sijaan tuntuu nololta: mitä se nyt luulee itsestään.Minä olen luullut aina itsestäni paljon. Ajattelen, että minussakin on kosolti täyttymätöntä potentiaalia, joka pääsee esiin jos vain ahkerasti ponnistelen. Varmaan toivon, että joku sen huomaisi. Olen oman elämäni ilmaisutaidon lukion abiturientti, joka epämääräisesti toivoo tekevänsä vielä jotain suurta ja merkittävää.Ihana elokuvamusikaali The Greatest Showman kertoo sirkustirehtöörin tarinan, joka yritti saavuttaa snobien arvostuksen, vaikka se ei ollut hänen alkuperäinen kutsumuksensa. Hän halusi näyttää. Ettei kukaan katsoisi hänen tyttäriään kieroon perhetaustansa vuoksi. Katsomossa sitä toivoi, että kunpa päähenkilö pian uskoisi vaimoaan: kannattaa hakea hyvien hyväksyntää, vaikka heitä olisi vain kourallinen. Miksi näyttää niille, joista ei liiemmin pidä?kuullut monen koulukiusatun sanovan, että he ovat näyttäneet niille menestymällä. Tai arvelleet minun nauttineen siitä, että olen näyttänyt niille olevani jotain. Minä toivon totisesti, etten ole kenenkään teoista ja sanoista niin katkeroitunut, että antaisin heidän määritellä kutsumustani ja kunnianhimoani. Mutta edelleenkään en tiedä kenelle minä haluan näyttää. Ketä varten minä julkaisen? Eiväthän kaikki toimeni tosiaan täytä puhtaan altruismin, epäitsekkään yleisen hyvän palvelemisen kunniakasta eetosta. Lisäksi uskon jylhästi, että jokainen on jotain. Menestymättä, kykenemättä aina tekemään hyvää.Toivon ehkä lunastavani niiden odotukset, jotka ovat minuun uskoneet.Toivon kehittyväni ihmisenä ja tekijänä, koska olen tietoisesti valinnut edistysmielisyyden elämänarvokseni. Olen päättänyt, että on ihmiselle ja ihmiskunnalle hyväksi pyrkiä kilvoitellen parantamaan suoritustaan.