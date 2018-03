Elämä

lähes­tyvällä ystävättä­relläni oli alkanut poltella kotimaa jalkojen alla. Hän päätti repäistä: irtisanoutui, myi tavaransa ja otti suunnaksi etelän tutun rantalomakohteen.Moni oli uskaliaasta liikkeestä avoimesti kateellinen.tietävät, millaista elämä lomakohteessa on: aurinkoista, lämmintä ja leppoisaa. Kahvilassa on pöytiintarjoilu ja rantabulevardia on ihana käyskennellä iltahämärässä ja pysähtyä juomaan sateenvarjodrinkki kun suuta kuivaa.Vaaleanpunaisten lasien läpi katseltu lomaelämä vastaa harvoin todellisuutta, ainakaan pitemmän päälle. Sen ovat monet lomakohteeseen muuttaneet suomalaiset – mukaan lukien ystävättäreni – huomanneet.säästöt loppuvat, on löydettävä töitä. Turistikohteessa paikkoja usein riittää kesäaikaan, mutta palkkataso on kehno. Elintasosta on karsittava kun vuokratkin ovat lomakohteissa korkeat. Asuntoa ei ole aina helppo saada ellei hakijalla ole vakituista työsuhdetta.Mutta onneksi on sentään terassikahviloita ja aurinkoa.Vai onko sittenkään?ulkopuolella kahvilat ovat harvassa, sillä rantakohteen ravintolat ja kaupat sulkevat ovensa ja loma-asuntojen ikkunoiden päälle rullataan suojaluukut. Talven sadepäivänä kaduilla ei liiku ketään. Vetoisissa asunnoissa lämpötila voi laskea 15 asteeseen.Vettäkin voi tulla katosta läpi. Seinään ilmestyviä homelaikkuja pestään kloriitilla pois. Kesä kuivaa kyllä, minkä talvi kastelee, paikalliset uskovat.Sisuskaluja kalvavan kylmyyden ja sateen voi vielä kestää pelkällä suomalaisella sisulla. Torakoihinkin tottuu, uskomatonta kyllä.sitten on asioita, joihin ei totu millään.Parin etelän vuoden jälkeen ystävätärtäni harmittaa eniten kiinnostavien töiden ja todellisten ystävien puute. Lomakohteissa kun tupataan viihtymään vain se hetki, ja talvisin alueella asuu pääasiassa jo työuransa päättäneitä eläkeläisiä, jos heitäkään.Elämä rantalomakohteessa on hänen kohdallaan tullut tiensä päähän. On päästävä pois, jonnekin, missä ihmiset elävät muullekin kuin ikuiselle lomalle ja dolce vitalle.Uudeksi kohteeksi voisi ottaa vaikkapa pohjoisen, missä työ maistuu oikealta työltä ja etelän lomakin yhtä herkulliselta kuin silloin aikoinaan.