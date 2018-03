Jos lapsi ei harrasta, hän jää paitsi jostain oleellisesta, sanoivat vanhemmat HS:n kyselyssä – Anna Leinosen 4- ja 6-vuotiaiden tyttärien elämä on juoksemista halleilta saleille

Elämä

Jos lapsi ei harrasta, hän jää paitsi jostain oleellisesta, sanoivat vanhemmat HS:n kyselyssä – Anna Leinosen

Kolmekymmentä sekuntia. Se on aika, joka aikuiselta kuluu yhden lapsen luistimen sitomiseen. Tämän tietää oululainen Anna Leinonen, 32. Hän on harjaantunut ripeäksi sitojaksi, sillä perheessä on kaksi taitoluistelua harrastavaa lasta. ”Sitoisin ne vaikka unissani.