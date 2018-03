Muistista paljastui syy sille, miksi toiset oppivat kieliä helpommin – Viisi kiinnostavaa faktaa kielten oppimisesta

Elämä

Muistista paljastui syy sille, miksi toiset oppivat kieliä helpommin – Viisi kiinnostavaa faktaa kielten oppim

, joka ei vielä osaa puhua, tajuaa jo kielen tarkoituksen. Yksivuotiaat hahmottavat paitsi oman äidinkielensä myös vieraan kielen tavaksi kommunikoida ja reagoivat siihen eri tavoin kuin pelkkään hyminään, kertoo Cognition-lehdessä tammikuussa julkaistu New Yorkin yliopiston tutkimus.Kielenkehitys alkaakin kauan ennen ensisanoja. Suomalaisessa Lukivauva-hankkeessa on havaittu, että aivojen kyky käsitellä kuultua puhetta on yhteydessä siihen, miten vauva puolivuotiaana viestii ympäristönsä kanssa. Jo ensikuukausina kuultu puhe jää piilevästi mieleen: vauvoina toiseen kieliympäristöön adoptoidut lapset oppivat myöhemmin muita nopeammin syntymäkieltään, kertoo Royal Society Open Science -lehdessä viime vuonna julkaistu tutkimus.Sanojen ja kieliopin haltuunotossa tarvitaan työmuistia. Kymmenvuotiaita koululaisia vertailleen norjalaistutkimuksen mukaan työmuistin kapasiteetti on tärkeä biologinen taustatekijä, joka vaikuttaa niin oman äidinkielen hallintaan kuin kykyyn oppia vieraita kieliä. Nämä kaksi ovatkin vahvasti yhteydessä toisiinsa.Vieraan kielen opettelu muuttaa aivojen rakenteita – sitä enemmän, mitä myöhemmin lapsuudessa kieltä opettelee. Uusia hermoyhteyksiä muodostuu samoin kuin haastavaa motorista taitoa kuten vaikkapa jonglöörausta harjoitellessa, kertoo Brain and Language -lehdessä julkaistu kanadalaistutkimus.Herkkyyskautta elävä lapsi oppii kieliä leikiten, mutta varttuneella iällä oppimista tukee aiempi kokemus. Turun yliopiston fonetiikan tutkijat ovat havainneet, että 60–70-vuotiaat omaksuvat vieraita äänteitä yllättävän hyvin, jopa alakouluikäisiä nopeammin.