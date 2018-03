”Elintarvikkeista maksamme tulojen mukaan, sillä mies syö enemmän” – Suomalaiset kertovat HS:lle, miten hoitavat yhteistä talouttaan: katso, miten raha-asiat voi myös jakaa

Elämä

”Elintarvikkeista maksamme tulojen mukaan, sillä mies syö enemmän” – Suomalaiset kertovat HS:lle, miten hoitav

Excel-taulukko.

Tästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esimerkiksi

Helsingin Sanomat

Valtaosa

”Olen tyytyväinen taloudenpitoomme, koska jo suhteen alussa keskustelimme ja sovimme asioista. Molemmat huolehtivat yhteisistä menoista, eikä lasketa pennilleen tasan, kumpi on maksanut enemmän tai vähemmän. Meillä on suurin piirtein saman verran tuloja, joten maksamme suurin piirtein saman verran menoja.” Yhdessä kolme vuotta, avoliitossa

”Olen tyytyväinen siihen, miten hoidamme raha-asioitamme. Olemme sopineet, miten mikäkin kulu rahoitetaan ja puhumme rahasta säännöllisesti. Toisaalta olen parisuhteessamme se, joka kantaa näistä asioista eniten vastuuta, kylläkin vapaaehtoisesti. Vaimoni on myös ilmaissut, että hänelläkään ei ole valittamista järjestelyistä. En muista, että olisimme ikinä riidelleet rahasta. Mielipide-eroja hankinnoista ja muusta kulutuksesta on, mutta ne eivät ole koskaan kärjistyneet ja yhteisymmärrykseen on päästy. Tähän saattaa vaikuttaa se, että ero tuloissamme ei ole valtava ja meillä on sekä yhteis- että omat tilit. Kummallakin on siis osa tuloista varattu puhtaasti omaan kulutukseen.” Yhdessä 16 vuotta, naimisissa

Pajala

”Maksamme vuokran puoliksi, sillä asummehan kummatkin asunnossa yhtä paljon. Elintarvikkeista taas maksamme tulojen mukaan, sillä mies syö enemmän, eikä kiistoja rahasta synny. Elintarvikkeet maksetaan yhteiseltä ruokatililtä, jonne kumpikin laittaa kuukausittain ennalta määrätyn summan rahaa. Ulkona syödessä maksamme yleensä koko summan kerralla vuorotellen. Emme riitele rahasta.” Yhdessä seitsemän vuotta, avoliitossa

Rajala

”Olemme puhuneet rahasta, taloudesta ja tavoitteista jo aikaisessa vaiheessa suhdetta. Vaimo tienaa 70 prosenttia rahoista ja hoitaa talouden. Yhdessä ollaan mietitty mitä tulevaisuudelta tahdotaan eli eläketurvaa, kenties puolittainen toinen ammatti sijoitusasunnoista ja lapselle hyvä taloudellinen alku elämään. Rahankäytössä on eroja: mies säästää kaikissa päivittäisissä ostoksissa, mutta ei ikinä kilpailuttaisi pankkia tai vakuutuksia, vaimo taas ostaa kalliimpaa juustoa, mutta laskee tarkkaan pankkien väliset erot. Kokonaisuutena ollaan siis hyvä tiimi.” Yhdessä 10 vuotta, naimisissa

Pajalan

Viimeisin

”Olemme aina jakaneet kulut 50/50, mutta muutaman vuoden ajan kumpikin on laittanut palkastaan 60% yhteiselle tilille, mistä maksetaan muun muassa ruoka, vastike, lainat, bensat. Olen vanhempainvapaalla ja raha-asiat ovat mielestäni hoidettu reilusti taloudessamme. Lopuilla 40% saa tehdä mitä haluaa. Itse säästän aggressiivisesti rahastoihin ja mies tällä hetkellä japanin matkaansa varten. Riidellään lähinnä silloin kun rahaa ei ole, palkkapäivään on pitkän aika. Rahattomuus kiristää välejä. Olemme rahankäyttäjinä melko samanlaisia. Yli 100 euron ostoksista pitää kysyä toisen mielipidettä.” Yhdessä 13 vuotta, avoliitossa

Nykyään

”Olen huonommin palkatussa, mutta raskaammassa työssä (hoitoalalla) kuin puolisoni. Rahat on jaettu tasan. Hän käyttää rahaa fiksusti, minä tuhlaan heti kaiken, jos vaan on mahdollisuus. Tunnen tästä syyllisyyttä. Riitelemme jos olen tuhlannut rahaa. Itseäni harmittaa kun en koe saavani työstäni reilua palkkaa ja joudun elämään toisen rahoilla. Puolisoani harmittaa ajoittain holtiton rahankäyttöni, ihan aiheesta.” Yhdessä 23 vuotta, naimissa

Näin voitte jakaa perheenne raha-asiat

Yhteisesti hallinoitu talous

Molemmat hallitsevat omia rahojaan

Toinen puoliso hallitsee kaikkia rahoja

Kulut jaetaan yhdessä

1.

2.

3.

”Viimeisten

Jossakin

Hän