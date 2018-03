Elämä

”Räjähtääkö ihminen jos se myöhästyy?” Lapseni kysymys rauhoitti lähtökiireemme

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

ole niitä ihmisiä, jotka myöhästelevät ja antavat toisten odottaa.Odottajan rooliin pakotettu voisi luulla, ettei tapaamisemme ole minulle tärkeä. Työtilanteissa taas viimetinkaisuus antaa helposti epäammattimaisen kuvan. Ajoista lipsuva psykoterapeutti ei ole turvallinen, luotettava ja ennakoitava.lapsia oli vielä helppoa olla aina paikalla ajoissa. Kun malttoi olla harhautumatta rutiineista ja varasi vartin liukuman harhautumisen varalta, jäi hyvin aikaa seistä valmiiksi tälläytyneenä oven raossa naputtamassa jalkaa ja pyörittelemässä silmiään kun mies vielä silitti juhlapaitaa.Äkkiä elämämme ainutkertaiset aamut kuluivat kelloa kytäten ja hoputtaen. Jatkuva kiire ja kaaos tuntuivat normaalilta lapsiperhetouhulta, kunnes eräänä päivänä eteisessä seissyt esikoinen rohkaisi mielensä ja kysyi:”Mitä tapahtuu jos myöhästyy?”Siihen oli pakko pysähtyä. Myöhästyminen – Mitä se oikeastaan on?olivat havainnoineet eteiskäytöstämme jo ennen kuin sanan merkitys oli avautunut. He olivat vetäneet omat johtopäätöksensä paniikkitunnelmasta. Myöhästymisen seuraukset olivat vanhempien reaktioista päätellen kauhistuttavia ja kaikin toimin vältettäviä.Pienet pohtivat: Ehkä myöhästynyt räjähtää, sulaa tai haihtuu savuna ilmaan?ei tule kuin stressipäisiä lapsia. On täysin normaalia lapsiperhetouhua, että pikkuiset vetelehtivät, harhautuvat ja käyttävät kohtuuttomasti aikaa yhden lapasen pukemiseen. Jokalähdön hätäily ei ehkä edistä asiaa.Kohteliaan ajallaan olemisen rinnalla voisikin opetella kohteliasta myöhässä saapumista.kun lapseni jo käyvät koulua ja harjoittelevat omatoimisia aamuja, toivon heidän ehtivän kouluun mieluummin myöhässä kuin ratikan alle kiiruhtaneena. Joinakin aamuina maitopurkki vain kaatuu ja joku on taas piilottanut hammastahnan.Omalle istumapaikalle voi siirtyä vähäeleisen pahoittelun jälkeen opettajan ohjeistamana ja luokan keskittymistä kunnioittaen.myöhästymisen ei tarvitse olla spektaakkeli. Viivytyksiä sattuu matkalla tärkeäänkin tapaamiseen. Monet maljat nostetaan ja valat vannotaan vaikka minä en olisi ihan ehtinyt paikalle.Maailma pyörii kovin harvoin minun läsnäoloni ympärilläni.