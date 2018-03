Elämä

Tiede on vahvistanut sen, minkä meditoijat ovat tienneet jo vuosia: oikein hengittämällä voi oikeasti parantaa

Asiakkaan

Monelle

Hengityksestä

Usein

Parasta

Vaikka

silmissä häivähtää epäuskoinen katse.Olemme tapaamisemme ajan keskustelleet hänen ongelmistaan ja vaikeista kokemuksistaan, ja olen juuri mennyt ehdottamaan hänelle hengitysaiheisen kirjan lukemista.on täysin uusi ajatus, että hengitykseen kannattaisi kiinnittää huomiota. Niin itsestään selvältä elintoiminnolta se tuntuu. Samasta syystä hengitysharjoituksista puhuminenkin voi tuntua pilipali-touhulta: mitä iloa niistä muka voi olla, jos henki jotakuinkin kulkee tai edes pihisee.Hengityksen tärkeydestä antavat vihiä useat ilmaisut: ihminen voi kuvailla tilannettaan sellaiseksi, ettei hänellä ole tilaa hengittää tai ettei hän saa happea.on alettu puhua yhä enemmän, kiitos keho-mielilajien, kuten joogan ja pilateksen yleistymisen. Myös nykytutkimustieto vahvistaa sen, mikä on ollut ikiajat esimerkiksi meditoijien tiedossa: hengitys auttaa muun muassa lievittämään henkistä ja fyysistä kipua. Sen vuoksi sitä hyödynnetään niin synnytyksissä kuin esiintymiskoulutuksissa.Soisin jokaisen tietävän, että hengityksellä voi vaikuttaa omaan oloon. Terapiatermein puhutaan itsesäätelystä. On yleistä, että ihminen alkaa hengittää pinnallisesti tai jopa pidättää hengitystään suuttuessaan, pelätessään tai ahdistuessaan. Kun stressitaso on riittävän korkealla, näitä tilanteita tuppaa tulemaan useita päivässä.kuultu neuvo hengittää syvään johtaa valitettavasti harhaan. Toisin kuin yleensä kuvitellaan, syvään sisään hengittäminen ei rauhoita vaan virittää mieltä ja kehoa.Ennemmin kannattaisi keskittyä hengittämään rauhallisesti ulos.on tietenkin se, että vaikka elämän kiemurait saisivat kuinka haukkomaan henkeä, ihminen voi lähes poikkeuksetta ainakin hengittää. On jopa todennäköistä, että niin tekemällä tilanne helpottaa: hengitys voi auttaa hiljentymään, selkeyttämään mieltä sekä olemaan läsnä ja kontaktissa muihin.Joskus suurin palvelus, jonka voi tehdä hätääntyneelle ihmiselle, on hengitellä rauhallisesti hänen vierellään ja viestiä siten, että elämä kantaa.hengityksensä tutkailemisesta ja ihmettelystä kannattaakin innostua, sitä ei pidä yrittää hallita. Hengittäminen ei nimittäin ole tekniikkalaji, eikä sitä kannata alkaa suorittaa tai pakottaa.Sen sijaan hengitykselleen on hyvä antaa lupa hengittää. Siten se löytää oman rytminsä ja tapansa kulkea.