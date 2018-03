Elämä

Tekeekö onnen kätkeminen suomalaisista maailman onnellisimpia?

Missä

Suomalaisten

0 on pahin mahdollinen elämä sinulle, 10 on paras mahdollinen elämä sinulle. Missä kohtaa asteikkoa koet olevasi?

Tämä

Vaikka

Kell’