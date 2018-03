Elämä

Äitiä kiellettiin puhumasta lapselleen suomea – monikielisissä perheissä kielet sekoittuvat ja valtakieli jyrä

”Kuorisitko

Monikulttuurisissa

Jälkikasvun

Vanhemman

Lapsen

Voiko

Sekin

Äitinä

http://chezhelena.com/

minulle pommin?””Kuorisinko minkä?””Ööh. Omenan (ransk. pomme)!”perheissä edellämainitun kaltainen ”sekakieli” on tavallista. Meillä äidin kanssa puhuttavaa kieltä eli suomea sekoittamaan tulee vähän väliä talon valtakieli eli ranska, joka on asuinmaamme ja mieheni kieli.Käytännössä se tarkoittaa sitä, että lapset puhuvat porteista kun pitäisi puhua ovista, oranssista kun pitäisi puhua appelsiinista ja tippumisesta kun pitäisi puhua kaatumisesta.suomen kielen oppiminen lepää toisen vanhemman harteilla kaltaisissamme puoliksi ulkosuomalaisissa perheissä. Monissa suurissa kaupungeissa suomalaislapsilla on mahdollisuus päästä oppimaan kieltä erityiseen Suomi-kouluun, mutta täällä maakunnissa ei sellaisia ole.Vähemmistökielen vaalimisessa on hommaa, sen voin kokemuksesta sanoa. Jos haluaa, että lapsi oppii puhumaan suomea, hänet on myös patistettava vastaamaan suomeksi. On vietettävä yksikielistä aikaa, luettava suomeksi, leikittävä suomeksi ja kuunneltava suomalaisia lastenlauluja repeatilla.ponnisteluista huolimatta kielet tuppaavat monikulttuurisessa arjessa sekoittumaan. Kielihän on kommunikaatioväline; nälkäisen on ruokapöydässä tärkeämpää tulla nopeasti ymmärretyksi kuin pohtia oikeaa käännösasua tai sijamuotoa. Sana tulee napattua siitä kielestä, joka tulee ensimmäisenä mieleen.”Äiti, saisinko lisää riisiä ja puleeta (ransk. poulet eli kana)?”Kaksikielisen perheemme kieliarki kuulostaa kuitenkin varsin yksinkertaiselta kun sitä vertaa vuosia maailmalla kiertäneisiin perheisiin, joiden kotikieli voi koostua jopa neljästä kielestä.”Lapsemme on nopeampi kuin Google Translate”, kertoi yksikin monikielisen lapsen äiti.kieli vaihtuu sen mukaan, kenelle kulloinkin puhutaan ja ne voivat sekoittua. Suomalais-venäläis-espanjalaisen perheen kielisekamelska voi maallikosta kuulostaa jopa kaoottiselta:”Me puhutaan espanjaa kotona, siskon kanssa englanti-venäjä-suomi-espanjaa, äitini kanssa venäjä-suomea, ystävien kanssa englanti-espanjaa ja poikieni kanssa espanja-suomi-venäjä-englantia”, eräs perheen äiti viestitti kun kysyin kieliasioista.Haastattelemani asiantuntijan mukaan kyllä voi, sillä heikompi kieli ei välttämättä kehity normaaliin tahtiin. Silloin kielen osaaminen jää näin puolitiehen.Altavastaajakielen ylläpitäminen on kuin nuorallatanssia. Liiallinen oikeakielisyyden vaatiminen ja virheiden korjaaminen voi lopauttaa innon oppia. Toisaalta taas jumppaamatta ei päästä perille.Lapselle olisikin jotenkin tehtävä selväksi, että kielitaitoa oikeasti tarvitaan muuallakin kuin äidin kanssa kotona.auttaisi, että suomen kaltaisen salakielen oppimiseen kannustettaisiin enemmän myös kodin ulkopuolella. Vastikään aihe nousi puheenaiheeksi Ruotsissa, jossa suomen kielen asema on heikentynyt hälyttävästi. Ranskassakaan tilanne ei ole itsestään selvä: yhä törmää ihmisiin, jotka kehottavat opettamaan lapsille mieluummin englantia, koska se on ”hyödyllisempää”.Yhtä lähipiirini äitiä jopa kiellettiin puhumasta lapselle suomea.minua motivoivat jo aikuisiksi ehtineiden, puoliksi suomalaisten ihmisten tarinat. Suru on valtava, jos äiti tai isä ei ole opettanut jälkikasvulleen omaa kieltään edes vähän. Elämään on jäänyt aukko, jota on aikuisena vaikea täyttää.Moni kertoo toivovansa, että olisi edes joskus voinut jutella serkkujen kanssa nuotiolla, oppinut oikeasti tuntemaan mummin ja vaarin, käynyt tädin kanssa sienessä ja saunassa.Kielen kautta – sen vähän epätäydellisemmänkin - luodaan suhde omiin juuriin.Kolumnia varten on haastateltu kaksikielisyyden asiantuntijaa Soile Pietikäistä.