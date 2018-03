Self help -oppaiden tsemppilauseet johtavat meitä harhaan, sanoo tutkija – Hyvä itsetunto ei synny siitä, että seisoo peilin edessä ja vain päättää kelpaavansa Itsetuntomme on riippuvainen muista ihmisistä enemmän kuin haluamme uskoa, sanoo tutkija Olli Kiviruusu. Siksi self help -oppaiden iskulauseet vievät harhaan.