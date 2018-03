Elämä

Miksi kruunu symboloi valtaa? Asiantuntija selittää

kruunu symboloi valtaa? Antropologian professori, Cornellin yliopisto:”Kruunu on osoitus Jumalan tai jumalten suosiosta. Sen avulla hallitsija kurottaa kohti taivaita ja on yhteydessä korkeampiin voimiin. Eräs varhaisimmista kruunajaisperinteistä löytyy muinaisesta Egyptistä.Faaraoiden kaksoiskruunu symboloi jo 3000-luvulla ennen ajanlaskun alkua valtakunnan yhtenäisyyttä ja poliittisen vallan jumalallista alkuperää. Kaksoiskruunu säilytti merkityksensä pitkään. Ptolemaiokset kantoivat sitä vielä 3 000 vuotta myöhemmin.Nykyään on jäljellä vain kaksi monarkiaa, joissa käytetään virallisesti kruunua. Nämä ovat Englanti ja Tonga. Myöskään muut nykyajan johtajat eivät suosi kruunuja, oli sitten kyse demokraattisista hallitsijoista tai maallisista itsevaltiaista.Tämä saattaa johtua siitä, että nykyään halutaan painottaa vallan tulevan kansalta. Jos kansa kerran korottaa hallitsijan asemaansa, olisi outoa kurotella päähineellä kohti taivaita.”