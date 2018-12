Elämä

Vuoden luetuimmat jutut: Iida Åfeldt, 25, odottaa lasta, jonka isästä ei ole varmuutta – Hän kertoi vaikeasta

Iida Åfeldt

Iida Åfeldt

Maaliskuun

Tunne oli ihan hullu. Ajattelin, etten voi olla raskaana. Testissä piti olla virhe. Sitten aloin itkeä, että nyt olen loppuelämäni sinkkuna. Ja vasta sitten soitin äidille. Oli pakko kysyä äidiltä, että mitä nyt oikein tehdään.

Iida sä olet i ha na. Toivottavasti ymmärrät, että on ihan poliittisestikin tosi merkittävää, että pää pystyssä sanoo, että jep, muutamaa miestä tässä pistelty ja so be it.

Ihmettelen, miten post-SATC-maailmassa [Sex and the City] joku vielä häkeltyy siitä, että sinkut ei odotakaan jalat ristissä Prinssi Oikeaa.

Ihana Iida, kaikkea maailman parasta sulle ja beebelolle, oli sen isä kuka vain. On helpompaa olla tyttö ja ihminen kun sunlaisia on. Ja sitten sä kasvatat bebestäkin fiksun tyypin, ja sitten fiksujen ihmisten määrän maapallolla lisääntyy! Jes!

Hei Iida ja paljon onnea! Tosi hyvin kirjoitettu ja mielenkiintoinen postaus, jossa avaat hyvin tuntemuksiasi. Aina elämässä ei tosiaan kaikki mene niin kuin odottaa tai niin kuin toivoisi. Uskon raskauden olleen todellinen yllätys, kun kuitenkin on käyttänyt ehkäisyä. Kukaan ystävä tai sukulainen ei tietysti korvaa sitä kumppania siinä vierellä jakamassa tuota kaikkea. En tiedä lohduttaako yhtään jos sanon, että asiat voisivat kuitenkin olla paljon huonomminkin. Onneksi sinulla on äiti ja ystäviä, joista kuitenkin on varmasti apua monella tapaa. Ja äitiys on opettelua kaikille, syntyi lapsi sitten millaiseen tilanteeseen tahansa. Olen varma, että sinusta tulee hyvä äiti.

Iida, halusin vain kannustaa ja valaa sinuun uskoa: elämä kantaa ja tulet aivan varmasti pärjäämään lapsesi kanssa yksin. Minä myös olen saanut lapsen yksin ja olen pärjännyt oikein hyvin. Lapsi muuttaa elämää tosi monella tavalla, mutta tietyt perusasiat eivät silti katoa mihinkään. Sinä olet yhä sinä ja lapsi tuo uuden hienon lisän elämääsi varmasti.

Nainen

”Kyllä minä haluan rikkoa tabuja.”

Se

Uski

”Iidalla on blogissaan oma niche.” - Suvi Uski

Åfeldtin blogit

https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005540749.html

Iida Åfeldt

Hän