Facebookin käyttäjä­tietokohun, olen viime päivät mietti­nyt sitämikä ihmisen saa tekemään testin, jossa selvitetään, kuinka irlantilainen olet tai mitkä kuusi sanaa muille tulevat mieleen kasvosi nähdessään.Summaan varmuuden vuoksi:Facebookissa on tyrkyllä lukemattomia hassunhauskoja ja pseudosyvällisiä testejä. Niiden tekeminen edellyttää yleensä sitä, että käyttäjä antaa henkilötietojaan testin tarjoavan tahon käyttöön. Tietoja on siten voitu hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin.tyypittelevät testit ovat olleet suosittuja kautta aikojen. Muistan elävästi, kuinka tohkeissani tein teininä legendaarisen Regina-lehden testejä ja sain elintärkeältä tuntuvaa informaatiota muun muassa siitä, millainen tyttöystävä olen.Testien tekemisessä on toki oma ajanviete- ja ahdistuksenpurku-ulottuvuutensa. Kesken stressaavan työpäivän voi olla virkistävää laittaa aivot narikkaan ja ottaa selvää, mikä Star Wars -hahmo on.kuitenkaan usko, että testejä tehdään pelkästään huvikseen. Ihmisten persoutta testeille selittää sekä halu lisätä itsetuntemusta että toive päästä perille siitä, mitä muut ajattelevat itsestä.Nuo inhimilliset tarpeet näkyvät elämässämme monin tavoin. Jokainen tietää, miten ihanaa on saada hyvää palautetta. Samaten harvassa ovat ne, jotka eivät tykkäisi puhua itsestään, kun joku kuuntelee kiinnostuneesti ja esittää hyviä kysymyksiä. Parhaimmillaan antoisa vuorovaikutus ympäristön kanssa vahvistaa myönteistä käsitystä itsestä ja tekee tietoiseksi siitä, missä voisi kehittyä.testien houkuttelevuutta lisää myös se, että moni kaipaa kättä pidempää, minkä varassa tehdä ratkaisuja. Tänä päivänä on helpompi kuin koskaan elää omannäköistä elämää. Tuota helppoutta seuraa valinnan vaikeus, sillä mahdollisuuksia toteuttaa ja ilmaista itseä on paljon.Sen vuoksi aikuinenkin voi käyttäytyä identiteettiprojektinsa tiimellyksissä kuin pihalla oleva teini. On täysin ok kysyä itseltään minkä tahansa ikäisenä, mitä elämältään haluaa, mutta kivoista monivalintakysymyksistä ei ole siinä pohdinnassa ratkaisevasti apua. Halki, poikki ja pinoon -tyyppisiä vastauksia toivovan kannattaa muistaa myös, että ihmisten ihan oikea testaaminen ja arvioiminen on haastavaa, vaikka siihen olisi koulutuskin.Sen verran monimutkaisia olentoja kun olemme.paitsi on lukuisia parempia tapoja monipuolistaa ja syventää käsitystä omasta itsestä simppelin nettitestin sijaan, oli sitten tylsistynyt tai identiteettikriisissä. Tässä kolme:Kirjoita päiväkirjaa. Kävele ja mietiskele. Puhu läheisen ihmisen kanssa.Pohditpa mitä tahansa, saat todennäköisesti paljon käyttökelpoisempaa tietoa