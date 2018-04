Elämä

Hiiteen loputon äiti-lapsijumppa, ei aina tarvitse olla läsnä

Esi­koisen

Olen

Usein

vau­va­vuo­den paras muisto on se aamu­päivä, kun sa­toi rän­tää.Pää­tin, että hii­teen vuo­ro­vai­ku­tus ja vatsalihakset. En mene äiti-lapsijumppaan, kun kerran sataa. En tiskaa. Tai nouse sängystä. Pesimme tässä, häivy maailma.Vauva oli vaiti, hengitimme vierekkäin. En tiedä, kumpi nukahti uudelleen ensin.Muistoni on sikäli harhaa, että liioittelen kykyäni vaikuttaa asioihin. Oikeastihan täydellinen aamupäivä oli vauvan toimi, hän se päätti olla esittämättä kovaäänisiä vastalauseita mistään.Yhtä kaikki, ehkä sekin vaikutti, että kerrankin itse hellitin. Rauha vallitsi, vain olimme.iloinen siitä, että tässä ajassa lapset käsketään kohtaamaan alusta asti pieninä ihmisinä, yksilöinä. Heille kuuluu antaa aikaansa ja huomiotaan. Heitä ei edelleenkään kuunnella liikaa.Keksin myös pitkän listan asioita, joita teen lasteni kanssa siksi, että se on hauskaa. He ovat mahtavia tyyppejä. Tajuan myös ne kehityspsykologiset syyt, joiden vuoksi kanssaan asuviin pieniin ihmisiin kannattaisi kiinnittää keskittynyttä huomiota. Muttei koko ajan.nyppii erityisesti tämä vanhemmille esitetty vaatimus. Ole läsnä! Ole siinä kokonaan koko ajan! Tarjoile virikkeitä! Älä leiki väärin!Jos vilkaiset kännykkää tai tietokonetta, korppi vie. Oma syntini on uppoutua kirjaan tai ajatuksiini. En tarvitse edes teknisiä apuvälineitä siihen, että en ole oikeasti tavattavissa.Olen iloinen myös siitä, että lapset eivät enää ole vauvoja.Elämä on tavallaan yhä loputonta äiti-lapsijumppaa, mutta ne osaavat puhua kaivatessaan huomiota. Ajoittain ne taas ovat kuin minä. Ne haluavat olla vieressä, mutta rauhassa. Äiti, ole hiljaa, mä ajattelen.Tuntuu kuin nämä supervanhemmille esitetyt vaatimukset jatkuvasta läsnäolosta olisivat vain koventuneet. Kuka niihin pystyy? Ja olisiko se lapselle hyvä, jos pystyisi?