Ranskassa lapset menevät kouluun jo kolme­vuotiaina – tässä syitä, miksi se on hyvä juttu ihan kaikille

Esikoiseni oli vähän alle kolmevuotias, kun hän ensimmäisen kerran asteli koulunsa portista. Ranskalaisen esikoulun, école maternellen, pienten luokassa oli nimilistan mukaan 30 oppilasta.Kovaäänistä touhua valvoi kaksi aikuista: opettaja ja kouluavustaja.pikkuista ekana päivänä itketti, ja niin itketti minuakin. Miten kullannuppu tämmöisessä porukassa pärjää?Hyvin se menee, tutut ranskalaiset vanhemmat rauhoittelivat. Kaikki lapsethan menevät kolmevuotiaana kouluun! Ja tottahan se on: kolmevuotiaista yli 90 prosenttia on tänä päivänä vapaaehtoisessa esikoulussa, mutta alueelliset erot voivat olla suuria. Joillain köyhemmillä ja merentakaisilla alueilla vastaava luku on 70 prosenttia.Oppivelvollisuuden on vastedes määrä alkaa jo kolmevuotiaana, tasavertaisuuden nimissä.ilmainen, kolmevuotinen esikoulu nähdään tärkeänä osana lapsen kasvamista. Koulussa lapsi oppii sosiaaliseksi, käyttäytymään ryhmässä ja olemaan osana yhteiskuntaa.Ensimmäisen kouluvuoden tarkoitus on saada lapsi pitämään koulusta, oppimaan olemaan muiden kanssa sekä antaa lapselle keinot ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Näin esikoiseni opettaja kertoi minulle kun alkutaipaleella kyselin päämääriä.– olin alussa kovin hermostunut. Kadehdin ystävien lasten pitkää kurahousulapsuutta pohjoisessa. Ranskassa sateella ei edes ulkoiltu. Sen sijaan opeteltiin runoja, kirjaimia ja leikkaamaan saksilla geometrisiä kuvioita. Ylityöllistetyllä opettajalla oli ani harvoin aikaa vaihtaa vanhempien kanssa kuulumisia.Kyseenalaistavan suomalaisäidin mainekin kiiri nopeasti. ”Tämä on se äiti, joka kysyy aina, että saavatko lapset leikkiä tarpeeksi”, opettajatar esitteli minut ystävättärelleen kun törmäsimme kaupungilla.koululaisten päivät toistivat pitkälti samaa kaavaa: aamupäivisin lapset opettelivat uusia asioita pienryhmissä, kolmen vartin välein heidät kävelytettiin junamuodostelmassa vessaan ja noin kahden tunnin välein he ulkoilivat jos ei satanut.Kaksi tuntia kestävän kolmen ruokalajin lounastauon jälkeen he nukkuivat kylki kyljessä päiväunet ja kuuntelivat satuja.lapseni alkoi kuitenkin pian viihtyä uudessa ympäristössään ja sai paljon ystäviä. Kumisaappaita ei tarvittu, mutta koti täyttyi toistaan upeammista taideteoksista. Ja kun ensimmäinen kouluvuosi oli takana, opettaja ojensi käteeni todistuksen, jossa lapsen suoriutumista arvioitiin kymmenissä eri kohdissa. Neliön tunnistamisessa oli ongelmia, mutta muun muassa ranskalaiset perinnetekstit ja sujuivat jo huoletta.Pian ne ajat, jolloin pienokainen sekoitti suomea ja ranskaa lähes jokaisessa lauseessa, tuntuivat kovin kaukaisilta. Vuosi vuodelta lapsi oppi lisää. Kolmannen esikouluvuotensa päätteeksi hän osasi jo lukea, kirjoittaa kaunoa sekä tietysti ne kuuluisat ranskalaiset kohteliaisuussäännöt.Näin tyttö oli valmis tuleviin kouluvuosiin.Ranskan koulumaailmaa tarkastelee tässä valossa, on helppo ymmärtää, miksi oppivelvollisuusikää lasketaan. Esikoulu mahdollistaa suuressa, heterogeenisessä maassa sen, että kuusivuotiaat ekaluokkalaiset voivat aloittaa virallisen koulutiensä samalta viivalta. Taustastaan ja kielitaidostaan huolimatta.Kuinka tärkeää kaikkien taitojen oppiminen ihan näin nuorena sitten on, onkin sitten toinen kysymys.Mutta minä pidän suuni supussa: onnellisen lapsen mielestä kun koulussa on vain tosi kivaa.