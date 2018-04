”Tämä ihana nyytti on meidän” – Aleksi synnytti ensimmäisenä suomalaisena miehenä lapsen ja kertoo nyt vauva-arjesta

Elämä

”Tämä ihana nyytti on meidän” – Aleksi synnytti ensimmäisenä suomalaisena miehenä lapsen ja kertoo nyt vauva-a

”Välillä tulee vähän epärealistinen olo. Että tämä ihana nyytti on meidän”, tuore isä Aleksi sanoo. ”Sitä on vain niin, että ihan oikeastiko tämä tapahtui. Meillä on lapsi.” Aleksin sylissä nukkuu pariviikkoinen vauva. Lapsen syntymä on aina omanlaisensa ihme.