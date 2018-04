Suomalainen Tuija Maija Piironen kuuluu kansainväliseen ryhmään, joka etsii katukuvasta ”hiljaisia signaaleja” seuraavista muotiväreistä: ”Värit vaikuttavat meihin, tahdoimme tai emme”

Elämä

Suomalainen Tuija Maija Piironen kuuluu kansainväliseen ryhmään, joka etsii katukuvasta ”hiljaisia signaaleja”

Keltaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikä

Viimeksi neuvosto pohti, mikä voisi olla ilmastonmuutoksen väri.

Miten

Piironen

Mitkä

Jos

Värit

”Uskon, että värien kokeminen on jossain määrin subjektiivista.”

Koska

Jokaisella

Kuka?

Mistä tunnetaan?

Mistä ei tunneta?

Näistä en luovu

Tumma suklaa

Uteliaisuus

Viherkasvit