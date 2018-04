Elämä

Kesähäät tulossa – Mahtuvatko lapset juhliin? Ainakin nämä asiat kannattaa ottaa huomioon päätöstä tehdessä

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

alkaa kivasti: pari haluaa juhlia pari­suhdettaan. Osa viettää vuoden teema­väriä pohtien, osa laittaa bileet pystyyn saman tien. Juhlien koosta ja aika­taulusta riippumatta yksi päätös on ylitse muiden. Se koettelee parisuhteita, rikkoo sisarussuhteita ja sinkoaa aiemmat bestikset leppymättömiin koston kierteisiin.aikuishääjuhlia suunnittelevalle kutsuvieraslapsi on kieltämättä riski. Arvokkaan juhlan kulmakivet ovat jotain ihan muuta kuin taustamarina, kakkuöverit, yliväsymystila ja uhmakohtaukset. Näitäkin tietysti nähdään, mutta aikuisten osalta yleensä vasta pikkutunneilla.Lapsiperhe-elämän syövereissä on ihanaakin juhlia vain aikuisten kesken.on otettava huomioon budjetti: Jokainen vieras maksaa. Lapsen istumapaikka vie päivällispöydässä tilaa yhtä paljon kuin aikuisen. Ja harvalla on rajaton juhlabudjetti.Äkkiä pari onkin keskenään riidoissa, jossa punnitaan ystävien ja sukulaisten painoarvo. Sinun serkkusi lapsineen (5 henkilöä) vastaan minun harrastuskaverit (5 henkilöä). Jälkimmäisiä minä tapaan sentään viikottain, kun taas sinä tapaat serkkuasi vartin vuodessa isomummon haudalla!lapset eivät ole sananmukaisesti vieraita, vaan jo perhettä. Oman vanhemman hääjuhlaan osallistuminen yleistyy kaiken aikaa. Esikoisista yli puolet syntyy ei-avioliitossa oleville pareille. Osa pareista avioituu myöhemmin, keskenään tai jonkun muun kanssa.Yleensä lapset ovat juhlista mielissään ja vanhemmatkin haluavat lapsen osaksi menoja. Mutta aina sormuksen kantajaksi ei ole tunkua. Kaikki lapset eivät vaan ole innoissaan etenkään vanhemman uudesta liitosta. Hehku siinä sitten onnea kun vieressä murjottaa uusperheprosessin keskellä mieltään osoittava bonuskultamurunen. Olisi sittenkin pitänyt kutsua tilalle se opiskeluaikainen kämppis.lapsiluku pienenee, potentiaalisten lapsivieraiden määrä kasvaa, kun lapset kuuluvat uusperheiden kautta yhä useampaan sukuun. Mahtuuko juhlapöytään sisaruksen bonuslapsi? Kutsutaanko bestmanin lapset, joita ei eron jälkeen ole nähty kolmeen vuoteen? Päästetäänkö lapset ex-puolison häihin?Naimisiinmenon merkitys parisuhteelle ja riitin toteuttamisen moninaiset tavat olisivat muutamankin kolumnin arvoisia. Totean nyt vain: jokainen saa juhlia kuten haluaa, tai olla juhlimatta. Kunkin vieraan tilannetta ei pysty huomiomaan yksilöllisesti.Joudumme kuitenkin kysymään itseltämme: Millaisen arvon annan ystävieni tai sisarusteni perhesuhteille? Miten ymmärrän sen, ettei juhlaparin kutsu ollut koko perheelle?puoli asiassa kannattaa myös ottaa huomioon: Olen käynyt läpi noin neljätkymmenet häät. Osan lapsena, osan aikuisena, kerran morsiamena. Aina on ollut kivaa. Mutta ei koskaan niin kivaa kuin lapsena.Meitä oli liuta juoksemassa ympäriinsä uuvuksiin asti. Kun me lapset jo asetuimme siskonpetiin, aikuisten juhlat jatkuivat.jatkuessa roolit vaihtuvat. Me aikuiset asetumme jo arkkuihimme, lapsemme jatkavat juhliaan. Millaisia malleja me luomme elämän taitekohtien merkkaamiselle? Ristiriitoja lienee luvassa tänäkin kesänä.Kuten myös luovia ratkaisuja ja ikimuistoisia juhlia.