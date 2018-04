Elämä

aikanani palautin graduni, itkin koko junamatkan Tampereelta Helsinkiin. Tilanne oli todella ristiriitainen. Olin enemmän kuin helpottunut saadessani opintoni loppuun.huolimatta en olisi halunnut päästää irti opiskelijaidentiteetistä, niin merkityksellinen se oli minulle. Tuntui, että jouduin valmistumiseni myötä siirtymään lopullisesti aikuisten maailmaan, jossa jo suurilta osin operoin.Yliopistossa kirjoilla olemisessa oli ollut jotain tuttua ja turvallista.tapa tarkastella elämää on nähdä se isojen ja pienten siirtymien sarjana. Sen vuoksi sitä usein verrataan kliseisesti matkaan, josta kehotetaan nauttimaan tässä ja nyt. Se, mitä nyt luulee päämääräkseen, on todennäköisesti vain välietappi muiden joukossa.Meistä jokainen on siirtymässä jostain johonkin tälläkin hetkellä. On selkeitä siirtymiä, joissa ihminen ottaa tavalla tai toisella askeleen eteenpäin elämässään, kuuten muuttaa tai jää eläkkeelle. Sitten on dramaattisia käännekohtia, jotka muuttavat kertaheitolla elämän suunnan. Sellaisia ovat vakava sairastuminen, yllättävä ero tai läheisen menetys.Osa siirtymistä on taas sen verran hitaita ja monivaiheisia, että niitä on vaikea hahmottaa. Ikäkriisin käynnistämään kasvuprosessiin tai esimerkiksi alanvaihtoon voi mennä vuosia.siirtymä voi olla yhdelle kriisi ja toiselle täysin saumaton kokemus. Ensinnäkin muutokset tapaavat aina sittenkin yllättää, vaikka niiden tuloksesta olisi ollut hyvin tietoinen. Toisekseen toivottu siirtymä voi luonteestaan huolimatta aiheuttaa voimakkaan myllerryksen.Esimerkiksi lapsen syntyessä syntyy myös vanhempi. Vaikka vauvanhoito sujuisi näppärästi, oman pääkopan kanssa voi tehdä tiukkaa, koska ei vain tunnu siltä, että peilistä katsoisi vanhempi. Uudessa kontekstissa joutuu väistämättä määrittelemään itsensä uudestaan, opettelemaan uusia toimintatapoja ja hylkäämään vanhoja.joutuu siirtymän myötä ottamaan kantaa itseensä. Se selittää sitä tavallista kokemusta, jossa ”kaikki tuntuu tapahtuvan yhtä aikaa”. Moni asia muuttuukin samaan aikaan elämässä. Kaksi asiaa helpottavat sopeutumista: siirtymään valmistautuminen sekä niiden ihmisten lohdulliset tarinat, jotka ovat sen jo käyneet läpi.Ehdoton suosikkini ovat kuitenkin siirtymäriitit. Se tunne, että elämässä on tapahtunut jotain, mitä pitää tavalla tai toisella juhlistaa. Meillä on vakiintuneita siirtymäriittejä, kuten häät ja hautajaiset, mutta lisää kannattaa kehitellä omien tarpeidensa mukaan.maljan kohotuksen arvoisia hetkiä mahtuu ihmiselämään lukuisia.