Älä tee tätä virhettä, kun lapsi kertoo tunteistaan – Asiantuntija antaa viisi vinkkiä: Näin opetat lastasi tunnistamaan tunteita

Elämä

Älä tee tätä virhettä, kun lapsi kertoo tunteistaan – Asiantuntija antaa viisi vinkkiä: Näin opetat lastasi tu

Lasta kiukuttaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilo, viha

Tunteiden

1. Pohdi ääneen, mistä tunne johtuu

2. Peilaa lapsen tunne, mutta älä lähde siihen liian voimakkaasti mukaan

3. Palaa mieltä vaivaamaan jääneeseen tunteeseen

4. Et koskaan voi varmuudella tietää lapsen tunnetta

5. Muista ilon tunteet

Testasimme Tunnehetket-kirjan

1. Testaajina äiti ja 10-vuotias poika – Arvio: Ehkä hieman nuoremmille

Äidin

Tehtäväkirja

2. Testaajina äiti ja kohta 6-vuotias tyttö – Arvio: Helppo lukea arjessa

Tehtäväkirja