Ahdistaako oma peilikuva? Mene luontoon, se vaientaa sisäisen kriitikon

Eikö peilikuva miellytä? Kävelyretki metsässä tai meren rannalla auttaa vaientamaan sisäisen kriitikon.Luonnossa oleilu saa ihmiset suhtautumaan myönteisemmin ja hyväksyvämmin omaan kehoonsa, kertoo Body Image -lehdessä helmikuussa julkaistu Cambridgen yliopiston tutkimus. Tutkijoiden mukaan tämä voi johtua siitä, että luonnonympäristössä saa etäisyyttä niihin nykyelämän ulkonäkökeskeisiin tilanteisiin, jotka ruokkivat kielteistä kehonkuvaa.Luontokuvien katselukin voi auttaa pitämään itsestä enemmän. Tutkittavat olivat tyytyväisempiä omaan painoonsa, ruumiinrakenteeseensa ja ulkonäköönsä katseltuaan järvi-, vuori- ja metsämaisemia kuin katseltuaan kuvia kaupunkien ruuhkaisista kaduista ja teollisista rakennuksista.Luonnossa oleilu katkaisee kiireen ja hillitsee ajan laukkaa. Luontokävelyllä ihmiset kokivat kuluneen ajan pidemmäksi kuin se todellisuudessa olikaan, havaittiin Journal of Environmental Psychology -lehdessä viime vuonna julkaistussa Carletonin yliopiston tutkimuksessa. Samalla mieliala kohosi ja stressi väheni selvästi enemmän kuin kaupunkikävelyllä.Luonnossa oleilu tekee ihmisestä myös sopuisamman, empaattisemman ja avuliaamman.Jo kauniiden luontokuvien katselu näyttäisi ruokkivan esimerkiksi anteliaisuutta ja luottavaisuutta. Näin toteavat Kalifornian yliopiston tutkijat Journal of Environmental Psychology -lehdessä vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa. Teho perustuu maiseman herättämiin myönteisiin tunteisiin. Mitä kauniimpi ympäristö, sitä selvempi vaikutus – kunhan ihminen on ylipäätään taipuvainen hahmottamaan luonnon estetiikkaa ja nauttimaan siitä.