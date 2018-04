Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen: Suomeen tarvitaan vanhempien kansanliike, jos emme haluaa menettää lapsiamme peliriippuvuudelle

Elämä

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen: Suomeen tarvitaan vanhempien kansanliike, jos emme haluaa menettää lapsiamme p

Kirjoitimme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=jari+sinkkonen

Yksi

”Me olemme aivan huutavassa hukassa lähetemäärän kasvun kanssa.”

”Minulta

Sinkkonen

Monet

”Aivan kuin juopolta yrittäisi ottaa pulloa pois.”

Toiseksi

Sinkkonen

Ville

”Totta kai