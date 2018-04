Elämä

tuntui alussa kompro­missilta, mutta ajan myötä muuttui uhrauk­seksi.”Näin totesi nainen, jonka suomalaisen puolison kansainvälinen työ on vienyt perhettä mantereelta toiselle. Aluksi globaali elämä tuntui kaikkien kannalta kutkuttavalta: olihan se hieno mahdollisuus kun lapsetkin olivat pieniä. Se, että naisen oma työ jäi, ei painanut lähtötilanteessa, sillä edessä oli niin paljon uutta ja hienoa.kuluessa kompromissina alkanut seikkailu oli alkanut tuntua uhraukselta. Olo oli katkera jo siksi, että puoliso pääsi työelämässä hurjasti eteenpäin, mutta oma elämä junnasi paikoillaan.Nyt nainen laskee päiviä siihen, että pääsee takaisin Suomeen ja tekemään oman alan töitä.tunteisiin saattaa törmätä myös kahden kulttuurin perheissä. Niissä tilanne tosin voi olla vieläkin kinkkisempi, sillä paluupäivää ei ole välttämättä merkattu kalenteriin. Puolisoista toinen voi valmistautua jättämään synnyinmaansa, ystävät, perheen ja tutut työkuviot jopa loppuelämäkseen.Muuttotilanteissa vaakakupissa painaa monta, jättiläismäistä asiaa. Olenko valmis luottamaan, että elämä toisen kanssa ja toisessa kulttuurissa sujuu?Onneksi alkuvuosien rakkaus sentään lisää maailmalle lähtevän optimismia.on toki heitäkin, jotka ovat ensin itse lähteneet ulkomaille ja rakastuneet vasta uudessa kotimaassa. Puolison kulttuuri on silloin valmiiksi tuttu ja muutto yhteen pelkkä muodollisuus.Niissäkin tapauksissa parisuhteen tasapaino voi elämän taitekohdissa muuttua ja kompromisseista yllättäen tulla kynnyskysymyksiä.hetkiin törmää esimerkiksi lasten myötä. Kukapa meistä kun soisi omalle jälkikasvulle ne oman lapsuuden parhaat puolet ja hyvän koulutuksen. Silloin tulee helposti kysyttyä itseltään:Haluanko tosiaan tarjota lapselleni elämän täällä kun toisenlaistakin olisi olemassa?Taitekohta on myös se, kun kaukana olevat omat vanhemmat ikääntyvät ja kaipaavat lapsensa apua.mukaan lähtevän kannattaisikin jo etukäteen rustata paperille mahdolliset plussat ja miinukset. Kaikkein tärkeintä on kysyä itseltä: joudunko minä aina joustamaan, vai onko toinenkin valmis joustamaan minun vuokseni?Ettei vain käy niin kuin heille, joiden suhde kaukomailla tuntuu vankilalta. Erotakaan ei voi, koska omat tulot ja säästöt jäivät aikoinaan rakkauden nimissä tehdyn kompromissin jalkoihin.