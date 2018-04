Katja Mikkola shoppaili ennen halparetkuja, mutta harkitsee nyt jokaista hankintaansa – Tässä 11 + 5 tapaa, miten voit ostaa ja kuluttaa vaatteita vastuullisemmin

Elämä

Katja Mikkola shoppaili ennen halparetkuja, mutta harkitsee nyt jokaista hankintaansa – Tässä 11 + 5 tapaa, mi

Vuonna 2014

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensin Mikkolan

Maanantaista

Vaatevavallankumouksen vetäjä

Katja Mikkola

Mikkola

Heidi Korvan vinkit eettisempään vaatteidenostoon: