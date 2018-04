Pelikasvattajat tyrmäävät lastenpsykiatri Jari Sinkkosen näkemykset peliriippuvuudesta: ”On aivan kohtuutonta verrata pelaavaa lasta alkoholistiin”

Elämä

Pelikasvattajat tyrmäävät lastenpsykiatri Jari Sinkkosen näkemykset peliriippuvuudesta: "On aivan kohtuutonta

Mikko Meriläinen, pelitutkija

Jari Sinkkonen kertoi haastattelussa esimerkin 9-vuotiaasta pojasta, joka sai pelata tunnin viikossa räiskintäpeli Fortnitea. Pojan äitiä ahdisti, miten poika eli koko viikon tätä yhtä tuntia varten. Oliko ahdistukseen aihetta?

Monen vanhemman huoli vaikuttaa olevan se, että jos pelaamista ei rajoitettaisi, lapsi ei enää menisi ulos, liikkuisi tai tylsistyisi, mikä on tärkeä leikin ja mielikuvituksen lähde. Miten vastaisit heille?

Onko huolestuttavaa jos lapsi saa raivarin kun hänen pelaamistaan yritetään rajoittaa – etenkin jos pelaamisen loppumisesta on etukäteen sovittu? Mikä on normaalia?

Otetaan esimerkiksi 12-vuotias poika, joka kokee jäävänsä ulkopuolelle kaveripiiristä, koska vanhemmat eivät anna pelata K16- tai K18-pelejä, kuten GTA V:tä, toisin kuin muiden vanhemmat. Mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä?

9-vuotias haluaisi kauheasti pelata Fortnitea, joka on K12-peli. Voiko hänen antaa sitä pelata?

Mikä tässä pelaamiskeskustelussa on kaikista olennaisinta mielestäsi?

Tommi Tossavainen, mediakasvatuksen suunnittelija (Kavi) ja vuosittaisen Peliviikon koordinoija:

Miksi nettiräiskintäpeli Fortnite on niin käsittämättömän suosittu lasten parissa?

Mitä pitäisi ajatella Sinkkosen esiin ottamasta tutkimuksesta, jonka mukaan samastuminen rikolliseen pelissä voi olla erityisen haitallista lasten kehittyville aivoille?

Mikä olisi paras tapa suhtautua pienten lasten pelaamiseen? Onko hyvä esimerkiksi rajoittaa peliaikaa?

Jari Sinkkonen piti ongelmallisena tilanteita, joissa pelejä käytetään palkitsemisen ja rankaisun välineinä. Pikku hiljaa koko arki pyörii jotenkin pelien ympärillä. Näetkö samaa ongelmaa?

Lisää tukea vanhemmille löytyy pelitutkijoiden ja kasvatusalan ammattilaisten tekemästä Pelikasvattajan käsikirjasta, joka on ilmaiseksi luettavissa täältä http://www.pelikasvatus.fi/index.php/12-luettavaa/18-pelikasvattajan-kaesikirja sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton digitaalisen pelaamisen paketista https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/digitaalinen-pelaaminen/